Les élèves scolarisés à la maison dans le canton de Wall sont interdits d'activités scolaires

Dans une démarche controversée, le conseil scolaire de Wall Township dans le New Jersey a approuvé un changement de politique qui empêche les élèves scolarisés à la maison de participer aux sports scolaires, aux clubs et à d'autres activités parascolaires. Cette décision a provoqué des réactions négatives de la part des parents et des enfants scolarisés à la maison qui se sont opposés au changement de politique lors d'une réunion en septembre.

L'essor de l'enseignement à domicile dans le New Jersey, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a conduit à des discussions accrues sur l'inclusion des élèves scolarisés à domicile dans les activités des écoles publiques. Alors que certains États autorisent les élèves scolarisés à la maison à participer à des sports et à d'autres activités interscolaires, le New Jersey laisse cette décision aux districts scolaires locaux.

Le conseil scolaire de Wall Township a cité des interdictions similaires visant les élèves scolarisés à la maison dans les communautés voisines comme raison de son changement de politique. Cependant, aucun commentaire n’a été fourni par les responsables du conseil scolaire concernant leur décision.

La New Jersey Homeschool Association et la Home School Legal Defence Association ont refusé de prendre position sur la décision du conseil scolaire de Wall Township. Cependant, ils ont exprimé l’espoir que les écoles publiques puissent trouver des moyens d’être plus inclusives tout en respectant le choix de l’école à la maison.

Les critiques du changement de politique soutiennent qu'il est exclusif et prive les élèves scolarisés à la maison de la possibilité de participer à des activités avec leurs camarades des écoles publiques. Ils croient que permettre aux élèves scolarisés à la maison de participer à des activités scolaires a le potentiel de favoriser une communauté plus forte et plus sûre.

L'interdiction faite aux élèves scolarisés à la maison de participer à des activités parascolaires a également été mise en œuvre dans d'autres districts scolaires du New Jersey, comme Middletown. Cependant, les membres de la communauté de Middletown ont exprimé leur opposition à cette politique, exhortant le conseil scolaire à reconsidérer sa décision.

L’enseignement à domicile a connu une croissance significative ces dernières années, cette option étant devenue encore plus populaire pendant la pandémie de COVID-19. Dans le New Jersey, les inscriptions à l’école à la maison ont augmenté depuis avant la pandémie, et malgré le retour à la normale des écoles, de nombreux élèves continuent de choisir l’école à la maison.

La question de savoir si les élèves scolarisés à la maison devraient être autorisés à participer aux activités des écoles publiques reste une question controversée, avec des opinions divergentes sur la question. En fin de compte, il appartient à chaque district scolaire de décider de la manière dont il gère l’inclusion des élèves scolarisés à la maison dans les activités parascolaires.

