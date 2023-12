Un homme tire sur un intrus lors d’une confrontation près du Hollywood Bowl

Résumé : Un homme a été abattu par son voisin après s'être introduit de force dans la maison de celui-ci, près du Hollywood Bowl, selon les autorités. L'incident s'est produit alors que le voisin aurait souffert d'un épisode mental et avait déjà endommagé une voiture. Le propriétaire a récupéré une arme à feu et a tiré sur l'intrus après que celui-ci ait refusé de partir. L'intrus a été transporté à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger. On ne sait pas si le propriétaire fera face à des accusations, et la police enquête pour savoir si la fusillade était un acte de légitime défense.

Une confrontation non résolue éclate lors d'une fusillade près du Hollywood Bowl

Une situation tendue s'est déroulée près du célèbre Hollywood Bowl lorsqu'un homme a tiré sur un intrus qui pénétrait de force chez lui. Les rapports indiquent que l'incident s'est produit après que l'intrus, qui souffrait apparemment d'un épisode mental, ait endommagé une Porsche garée à proximité. Le propriétaire a confronté l'intrus et lui a demandé de partir, mais lorsque l'intrus a refusé, le propriétaire a eu recours à une arme à feu.

Le quartier a été plongé dans le chaos alors que les échos des tirs se répercutaient dans toute la zone. Des témoins ont rapporté que l'intrus, qui n'a pas été identifié, montrait des signes de détresse et prétendait être une divinité, criant à plusieurs reprises : « Je suis Dieu !

Les autorités sont rapidement intervenues sur les lieux après avoir reçu un appel de détresse concernant une agression avec une arme mortelle. L'intrus a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital avec des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Steve Costello, un visiteur venu de Las Vegas, a fait la lumière sur la situation. Costello a révélé que l'intrus s'appelait «Alex» et qu'il avait récemment perdu son père. Cette tragédie a apparemment provoqué des troubles émotionnels, incitant Alex à vendre sa propriété et sa voiture.

Des voisins anonymes ont révélé que l'intrus avait des antécédents de maladie mentale et de toxicomanie. Ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à son état d'esprit instable et ont souligné la nécessité d'une aide professionnelle.

L'enquête policière sur la fusillade est en cours et les détectives s'efforcent de déterminer si les actions du propriétaire peuvent être qualifiées d'actes de légitime défense. À ce stade, il n’est pas certain que le propriétaire fera face à des accusations liées à l’incident.