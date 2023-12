Résumé : Des données récentes sur les ventes et les prix des maisons existantes révèlent des tendances surprenantes dans diverses villes des États-Unis. Alors que certaines régions connaissent une croissance significative du nombre et des prix, d’autres sont confrontées à un déclin. Cet article met en lumière certaines des villes les plus remarquables et les tendances divergentes de leurs marchés immobiliers.

1. Toledo, OH : Toledo arrive en tête de liste avec une augmentation remarquable de 14 % des ventes de maisons existantes d'une année sur l'autre. De plus, le prix de vente médian a augmenté de 8.3 %, dépassant de 2017 % la moyenne de 2019 à 43.4.

2. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, Californie : malgré une baisse de 35.1 % du nombre de ventes de maisons existantes par rapport à la moyenne des trois dernières années, Oxnard-Thousand Oaks-Ventura connaît une croissance surprenante de 18 % du prix de vente médian sur une année. -année.

3. Rochester, NY : Bien que les ventes de maisons existantes aient diminué de 20.6 %, le prix de vente médian à Rochester a augmenté de 10.4 %, ce qui entraîne une augmentation substantielle de 66.5 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2019.

4. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, Californie : malgré une baisse du nombre de ventes de maisons existantes et du prix de vente médian, San Diego connaît toujours une croissance des ventes de 11 % d'une année sur l'autre et une augmentation des prix de 5.4 % par rapport à la même période. Moyenne 2017-2019.

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, Californie : Malgré une diminution de 25.2 % des ventes de maisons existantes, le prix de vente médian dans la région de Riverside-San Bernardino-Ontario connaît une croissance modeste de 2 %, ce qui se traduit par une augmentation de 53.9 % par rapport au moyenne sur trois ans.

Ces tendances surprenantes dans diverses villes mettent en évidence la nature diversifiée du marché immobilier et offrent des opportunités uniques tant aux acheteurs qu’aux vendeurs. Comprendre ces tendances localisées est crucial pour prendre des décisions éclairées sur le marché immobilier. Qu'une ville connaisse une croissance ou un déclin, il est essentiel de rester informé du paysage en constante évolution des ventes et des prix des maisons.

En savoir plus dans l'histoire Web : Des tendances inattendues émergent dans les ventes et les prix des maisons existantes