Holophonix étend ses services pour prendre en charge les projets sonores immersifs

Holophonix, l'un des principaux développeurs de technologies, étend ses services pour inclure la location d'équipement, le support technique et les services de production pour des projets sonores immersifs. Le président et fondateur de l'entreprise, Gaetan Byk, estime qu'accompagner les artistes, les marques et les institutions culturelles dans la valorisation de leur dimension sonore est le prolongement naturel de leur activité originelle.

Avec un vaste inventaire comprenant plus d'une centaine de haut-parleurs, des contrôleurs amplifiés Powersoft et des processeurs Holophonix, Holophonix est bien équipé pour fournir des systèmes audio immersifs pour divers projets. Ces équipements sont désormais disponibles à la location, avec ou sans services techniques ou de production associés.

En plus de proposer son propre matériel, Holophonix a pour objectif de collaborer avec des prestataires techniques historiques et renommés. En tirant parti de leurs compétences, de leur savoir-faire et de leurs produits, Holophonix peut aider à l'exécution de projets sonores immersifs complexes.

Cette expansion des services intervient alors qu'Holophonix s'est déjà imposé comme un partenaire fiable en matière de spatialisation sonore. Depuis trois ans, la compagnie accompagne le Festival d'Avignon dans le déploiement de son système de spatialisation sonore dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes.

La décision d'offrir des services de location d'équipement, d'assistance technique et de production démontre l'engagement d'Holophonix à répondre à la demande croissante d'expériences sonores immersives. Alors que la technologie continue de progresser et que le public recherche un contenu plus immersif et engageant, Holophonix est bien placé pour fournir les outils et l'expertise nécessaires à la réussite des projets.

Avec ses services élargis, Holophonix vise non seulement à rehausser la dimension sonore des projets artistiques mais également à contribuer au succès et à l'impact global de ces projets. En soutenant les artistes, les marques et les institutions culturelles, Holophonix contribue à façonner l'avenir du son immersif.