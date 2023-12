Améliorez votre système audio domestique avec une barre de son Sonos Arc à prix réduit

Vous cherchez à améliorer votre expérience audio à la maison ? Ne cherchez pas plus loin que la barre de son Sonos Arc. Sonos, connu pour ses haut-parleurs de haute qualité, propose actuellement une barre de son Sonos Arc SL remise à neuf à un prix réduit de 509.00 $. Il s'agit d'une économie importante de 170 $ par rapport au prix de détail normal.

La Sonos Arc Soundbar est considérée comme l’une des meilleures barres de son du marché, et pour cause. Sa longueur de 45″ permet l'installation de onze haut-parleurs internes conçus avec précision, dont deux canaux de hauteur dédiés, résultant en une qualité sonore exceptionnelle. Grâce à la compatibilité Dolby Atmos, cette barre de son crée une expérience audio immersive, vous donnant l'impression de faire partie de l'action.

L'une des caractéristiques marquantes de la Sonos Arc Soundbar est sa modularité. Il peut être associé sans fil à d'autres haut-parleurs et caissons de basses Sonos, vous permettant ainsi d'étendre facilement votre système audio et de distribuer le son dans toute votre maison. De plus, il dispose de fonctionnalités pratiques telles qu'un capteur de lumière ambiante, HDMI eARC, des commandes tactiles capacitives et une connectivité WiFi.

Le « SL » dans Sonos Arc SL signifie « silence », indiquant que cette version n'inclut pas de microphone. Cela peut être considéré comme un avantage pour ceux qui se soucient de la vie privée, car cela signifie que la barre de son n'est pas compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant ou Alexa.

Les produits Sonos reconditionnés sont soumis à des tests rigoureux et sont livrés avec tous les accessoires, manuels et documentations nécessaires. Ils sont également emballés en parfait état. De plus, Sonos offre une garantie d'un an sur ses produits reconditionnés, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors de votre achat.

Améliorez votre système audio domestique avec la barre de son Sonos Arc et profitez d'un son de haute qualité qui remplit la pièce. Ne manquez pas cette offre à prix réduit de Sonos et améliorez votre expérience audio dès aujourd'hui.