Le nouveau jeu James Bond adopte une approche furtive du genre d’espionnage

IO Interactive, les créateurs de la célèbre série Hitman, ont travaillé dur sur un nouveau jeu James Bond. Cependant, obtenir les droits de la franchise d'espionnage emblématique n'a pas été une tâche facile, car le studio a dû convaincre Eon Productions, les propriétaires de Bond, qu'ils ne créaient pas un autre jeu de tir à la première personne (FPS) bourré d'action.

Dans une interview avec le magazine Edge, Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, et Christian Elverdam, copropriétaire, ont discuté de leur vision du prochain jeu 007. Ils ont révélé qu'Eon Productions avait initialement montré des réticences à l'égard d'une autre version de FPS « orientée vers l'action », car ils n'étaient pas satisfaits de l'orientation des précédents jeux Bond.

Pour convaincre les propriétaires de Bond, IO Interactive a présenté un pitch unique axé sur une expérience d'espionnage de type globe-trotter et furtive. Le studio a souligné l'importance du gameplay stratégique, dans lequel les joueurs doivent naviguer dans des lieux sans causer de dégâts inutiles ni s'engager dans une violence excessive.

Plutôt que des fusillades sans fin et un barrage d'armes, le jeu Bond d'IO Interactive s'inspirera de leur série Hitman, où la furtivité est primordiale et la violence est un dernier recours. Cette approche promet une représentation plus sophistiquée et plus fidèle au personnage de l’agent bien connu.

Selon Elverdam, Eon Productions a reconnu et apprécié la sophistication du concept fantastique d'agent d'IO Interactive, leur accordant finalement le feu vert pour procéder au développement de leur projet Bond. Les fans attendent avec impatience plus de détails sur ce nouveau jeu d’espionnage furtif, qui a le potentiel de donner une nouvelle vie à la franchise de jeux vidéo James Bond.

Source : magazine Edge via GamesRadar

QFP

Quel est le nouveau jeu James Bond développé par IO Interactive ?

Le nouveau jeu James Bond développé par IO Interactive est un jeu d'espionnage axé sur la furtivité qui vise à offrir une expérience de jeu plus sophistiquée et stratégique, par rapport aux jeux de tir à la première personne bourrés d'action du passé.

Pourquoi a-t-il fallu convaincre pour obtenir les droits de la franchise Bond ?

Eon Productions, propriétaire de la franchise Bond, n'était pas initialement intéressé par un autre jeu FPS « orienté action » en raison de son mécontentement à l'égard des précédents titres Bond. IO Interactive a dû proposer un concept unique centré sur la furtivité et le gameplay stratégique pour les convaincre.

En quoi l'approche d'IO Interactive concernant le jeu Bond est-elle différente ?

L'approche d'IO Interactive se concentre sur une expérience d'espionnage de type globe-trotter et furtive, dans laquelle les joueurs doivent naviguer à travers des lieux sans causer de dommages inutiles ni recourir à la violence, sauf en cas d'absolue nécessité. Le jeu s'inspire de la série Hitman d'IO Interactive, soulignant l'importance de la furtivité et de la prise de décision stratégique.

Quand plus d’informations sur le projet 007 seront-elles révélées ?

Les détails spécifiques sur le Projet 007, le titre provisoire du nouveau jeu Bond, n'ont pas été divulgués. Les fans attendent avec impatience de nouvelles annonces d'IO Interactive concernant la sortie du jeu et les fonctionnalités de gameplay.