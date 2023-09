Présentation du nouveau téléviseur 100K 4 pouces de Hisense : un aperçu de l'avenir du divertissement à domicile

Hisense USA a récemment présenté sa dernière innovation au CEDIA Expo 2023 : un téléviseur 100K révolutionnaire de 4 pouces qui devrait révolutionner l'industrie du divertissement à domicile. Doug Kern, directeur marketing du groupe Hisense USA, a fait une visite exclusive des fonctionnalités exceptionnelles du téléviseur à Mark Henninger de S&V.

La star du spectacle est sans aucun doute le panneau natif 144 Hz du téléviseur, prêt pour le jeu. Cette fonctionnalité impressionnante garantit un gameplay fluide et fluide, offrant une expérience immersive sans précédent aux joueurs. Pour améliorer encore davantage les visuels, le téléviseur intègre une technologie de rétroéclairage mini-LED, offrant plus de 1,600 1500 zones de gradation locales et une luminosité maximale de XNUMX XNUMX nits. Cela garantit un contraste incroyable et des couleurs éclatantes, donnant vie aux films, aux émissions de télévision et aux jeux comme jamais auparavant.

Bien que le prix « de référence » de cette merveille de 100 pouces soit fixé à 10,000 XNUMX dollars, Kern a laissé entendre que le prix réel au lancement serait inférieur à cinq chiffres, ce qui la rendrait plus accessible aux consommateurs. Ce positionnement renforce l'engagement d'Hisense à fournir une technologie de pointe à un prix abordable.

L'anticipation autour de ce téléviseur impressionnant est palpable, car il promet de redéfinir la façon dont nous profitons du divertissement dans le confort de notre foyer. La taille d’écran de 100 pouces crée une expérience visuelle véritablement immersive, transportant les spectateurs au cœur de l’action. Qu'il s'agisse de regarder les derniers films à succès ou d'encourager votre équipe sportive préférée, ce téléviseur offre un festin visuel inégalé.

Avec les progrès technologiques, l’avenir du divertissement à domicile s’annonce sans aucun doute prometteur. Le nouveau téléviseur 100K de 4 pouces de Hisense représente une étape importante dans l'industrie, démontrant les possibilités de ce qui peut être accompli. Bientôt, les consommateurs auront la possibilité d'apporter l'expérience cinéma directement dans leur salon grâce à ce téléviseur remarquable.

Sources:

– S&V – [insérer ici les informations de l'article source sans URL]

(Remarque : le contenu de l'article est une représentation fictive de l'article source et peut ne pas refléter avec précision les détails de l'article original.)