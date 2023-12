Houston ISD publie les scores de responsabilité pour les écoles publiques

By

Selon des rapports récents, Houston ISD a récemment publié les scores de responsabilité de A à F pour ses écoles publiques. Cela fait suite à la décision d'un juge qui a temporairement empêché la Texas Education Agency (TEA) de le faire.

Les responsables de l'ISD de Houston ont utilisé la même méthodologie et la même formule que la TEA aurait utilisée cette année. De nombreux districts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette nouvelle formule entraînerait une baisse significative des résultats de leurs écoles.

Les scores publiés indiquent qu'un total de 111 écoles de l'ISD de Houston ont reçu une note D ou F, tandis que 64 écoles ont reçu une note C, 58 écoles ont reçu une note B et seulement 35 écoles ont reçu une note A. Ces notes reflètent la performance et la qualité de l'éducation dans chaque école respective.

Le Houston Chronicle a rapporté qu'un procès est prévu le 12 février pour déterminer si la TEA sera autorisée à publier les notes. Cet essai aura probablement des implications significatives pour l’avenir des scores de responsabilité au Texas.

Il est important de noter que ces scores visent à fournir une évaluation complète des performances de chaque école et à identifier les domaines à améliorer. Ils servent d'outil aux parents, aux éducateurs et aux décideurs politiques pour prendre des décisions éclairées concernant le système éducatif.

