L’excitation commence : les ventes Steam Black Friday sont arrivées !

Les ventes très attendues du Steam Black Friday ont officiellement commencé, offrant aux joueurs une extravagance d'une semaine d'offres incroyables sur un large éventail de titres populaires. À partir de 6h8 GMT / 10h1 CEST / 28hXNUMX PT / XNUMXhXNUMX HE, la vente promet d'être un régal pour les passionnés de jeux du monde entier. Cet événement très attendu se déroulera jusqu'au XNUMX novembre, offrant ainsi aux joueurs suffisamment de temps pour s'adonner à leur passe-temps favori pendant la prochaine période des fêtes.

Bien que la liste complète des jeux à prix réduit ne soit révélée qu'au début de la vente, Steam nous a donné un aperçu alléchant de ce à quoi nous attendre à travers une bande-annonce passionnante présentant une sélection de jeux participant à l'événement. La programmation est un mélange impressionnant de classiques bien-aimés et de superproductions récentes. Des joyaux plus anciens comme Terraria et Hunt : Showdown partageront la vedette aux côtés de versions plus récentes telles que The Last Of Us : Part 1, Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Starfield, promettant une gamme diversifiée d'options pour tous les goûts de jeu.

Avec le lancement récent du très recherché Steam Deck OLED, qui a suscité l'intérêt des amateurs de jeux portables, beaucoup envisagent avec impatience la vente pour des réductions potentielles sur les jeux compatibles avec l'appareil populaire. On s'attend également à d'éventuelles réductions sur l'appareil lui-même, car les joueurs sont impatients d'améliorer leur expérience de jeu avec ce système portable de pointe.

L'inclusion de titres plus récents, tels que Like A Dragon : The Man Who Erased His Name et Call Of Duty : Modern Warfare 3, dans la vente reste incertaine. Les ventes précédentes ont montré des résultats mitigés pour les versions récentes, certaines étant entièrement exclues ou bénéficiant de remises minimes par rapport à d'autres titres. Cependant, l'anticipation est grande puisque les joueurs attendent avec impatience l'annonce de la disponibilité de ces jeux convoités et des réductions potentielles.

Alors que la communauté des joueurs célèbre l’arrivée des soldes Steam Black Friday, l’enthousiasme remplit l’air. Avec des offres attractives, des réductions et une fantastique gamme de jeux, cet événement permet aux joueurs d'élargir leurs bibliothèques et d'explorer de nouvelles aventures sans se ruiner. Préparez-vous à récupérer vos titres préférés et embarquez pour des voyages numériques passionnants qui vous divertiront tout au long de la période des fêtes et au-delà !

