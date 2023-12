Découvrez votre année musicale avec Spotify Wrapped

By

Que vous soyez dans un voyage d'exploration musicale ou que vous trouviez du réconfort dans les airs familiers du passé, Spotify était là pour créer la bande originale parfaite pour votre année. Désormais, avec la sortie de Spotify Wrapped 2023, vous pouvez plonger dans les détails de votre année en revue.

2023 Wrapped est une célébration des moments qui ont défini votre année sur Spotify. Il présente les meilleurs artistes, chansons, albums et podcasts qui ont trouvé un écho auprès de plus de 574 millions de fans dans le monde. Cette expérience utilisateur personnalisée regorge de fonctionnalités encore plus interactives, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour commémorer votre année d'écoute.

Pour commencer, assurez-vous que votre application Spotify est à jour. Ensuite, accédez à votre Wrapped personnalisé dans l'application mobile Spotify pour iOS et Android. Pour la toute première fois, vous pouvez également visionner Wrapped depuis n'importe quel navigateur en visitant Spotify.com/Wrapped.

Voici quelques fonctionnalités intéressantes que vous pouvez attendre de Spotify Wrapped 2023 :

Moi en 2023 :

Découvrez les habitudes de streaming qui ont défini votre écoute musicale tout au long de l'année. Dévoilez un caractère d'écoute unique adapté à vos goûts et habitudes sur Spotify.

Ville sonore :

Explorez la ville qui correspond le mieux à vos préférences d'écoute et à vos affinités artistiques. Connectez-vous avec les scènes musicales qui vous parlent le plus.

Les 5 meilleurs genres :

Obtenez une représentation visuelle de vos cinq principaux genres musicaux dans un design amusant inspiré du sandwich. Découvrez comment ces genres se situent dans vos habitudes d'écoute.

Top 5 des artistes :

Obtenez un aperçu des mois spécifiques où votre écoute a culminé pour chaque artiste. Dressez un tableau plus complet de votre année sur Spotify et des artistes qui ont contribué à votre bande originale.

Vos messages d'artiste :

Recevez des messages personnalisés de vos meilleurs artistes au sein de votre expérience Wrapped. Visitez le flux Wrapped pour accéder aux messages vidéo de milliers d'artistes, notamment des noms renommés comme Taylor Swift, Bad Bunny, SZA et Jung Kook.

Spotify a également introduit de nouvelles façons de profiter de Wrapped cette année. Le flux Wrapped sur votre écran d'accueil Spotify fournit un guichet unique pour tout ce qui est Wrapped. Découvrez les playlists éditoriales Best Of, accédez aux produits de vos meilleurs artistes, consultez les options de concerts près de chez vous et bien plus encore.

De plus, invitez des amis à créer un mélange de vos meilleures chansons en utilisant le filtre 2023 Wrapped Top Songs. Combinez vos morceaux préférés dans une liste de lecture partagée pour une expérience musicale collaborative.

Pour rendre la célébration encore plus excitante, Spotify a prévu des événements et des initiatives surprenantes à travers le monde. De la célébration de la voile de Lil Yachty à Atlanta aux coupes de cheveux uniques en Indonésie, ces événements donnent vie à Wrapped, aux artistes, aux partenaires et aux tendances d'écoute de manière inattendue.

De plus, les fans peuvent s’attendre à des singles Spotify spéciaux d’artistes du monde entier, vous emmenant dans un voyage musical mondial. WonderWrapped revient avec des produits en édition limitée, permettant aux fans de grimper dans les classements et de participer au plaisir sur le thème de Wrapped. Et pour les amateurs de football, les joueurs du FC Barcelone se lanceront dans un jeu de devinettes sur Wrapped les uns des autres, donnant aux fans un aperçu de leurs préférences musicales.

Demandez vos meilleures chansons, explorez vos tendances d'écoute et profitez de la magie de votre année en musique avec Spotify Wrapped. Célébrez les artistes, les genres et les moments qui ont rendu votre année inoubliable.

QFP

Q : Comment puis-je accéder à Spotify Wrapped ?

R : Assurez-vous que la dernière version de l'application Spotify est installée sur votre appareil mobile. Ouvrez l'application et vous trouverez votre expérience Wrapped personnalisée sur la page d'accueil. Vous pouvez également accéder à Wrapped depuis n'importe quel navigateur Web en visitant Spotify.com/Wrapped.

Q : Puis-je partager mon Spotify Wrapped avec d'autres ?

R : Absolument ! Spotify facilite le partage de votre expérience Wrapped avec vos amis et les réseaux sociaux. Appuyez simplement sur le bouton Partager dans l'application ou utilisez les liens fournis lors de la visualisation de Wrapped sur le Web.

Q : Y a-t-il de nouvelles fonctionnalités dans Spotify Wrapped cette année ?

R : Oui, Spotify a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Wrapped 2023. Explorez « Me in 2023 » pour un caractère d'écoute personnalisé, découvrez votre Sound Town en fonction de vos préférences musicales et profitez de la représentation visuelle de vos cinq genres préférés dans le « Top ». Fonctionnalité « 5 genres ».

Q : Puis-je écouter les messages de mes artistes préférés ?

R : Oui, dans le cadre de votre expérience Wrapped, vous recevrez des messages de l'un de vos meilleurs artistes. Pour plus de messages d'artistes, visitez le flux Wrapped où vous pouvez trouver des messages vidéo de milliers d'artistes, y compris des noms populaires comme Taylor Swift, Bad Bunny et SZA.

Q : Qu'est-ce que Spotify Island et WonderWrapped ?

R : Spotify Island est une expérience interactive où les fans peuvent obtenir des produits en édition limitée inspirés de leurs goûts musicaux personnalisés. WonderWrapped fait partie de Spotify Island et offre aux fans la possibilité de grimper dans les classements et de participer à des activités spéciales sur le thème de Wrapped.

Sources:

– Spotify Wrapped 2023 (https://newsroom.spotify.com/2023-11-30/spotify-wrapped-2023-celebrate-heres-how-2/)