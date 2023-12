Météo instable prévue pour la région de Chicago ce week-end

De nouveaux modèles de prévision suggèrent que la région de Chicago connaîtra un temps instable le week-end prochain, avec une concentration prédominante sur la pluie plutôt que sur la neige comme prévu initialement. Les dernières simulations de modèles, utilisées par l'équipe NBC 5 Storm, ont conduit à un changement dans les attentes, pointant vers un événement provoqué par la pluie.

Auparavant, les modèles indiquaient une transition potentielle de la pluie à la neige au cours du week-end, un modèle suggérant de fortes chutes de neige et l'autre penchant vers davantage de pluie. Cependant, des mises à jour récentes montrent un alignement plus étroit entre les deux modèles, concluant que la région connaîtra principalement des précipitations.

Les précipitations devraient commencer samedi matin, les modèles de prévision indiquant de fortes averses intermittentes dans toute la région. D'ici samedi soir, les pluies pourraient devenir moins répandues, mais il pourrait y avoir une possibilité de formation d'orages dans le centre et le sud de l'Illinois. Ces tempêtes pourraient même étendre leur impact aux zones les plus au sud de la zone d’observation NBC 5, notamment les comtés de LaSalle et de Kankakee. Il existe également un risque que des tempêtes affectent le nord-ouest de l'Indiana, bien qu'il soit trop tôt pour prédire avec précision leur emplacement exact et leur impact.

Vers la fin de samedi et tôt dimanche matin, la pluie devrait se transformer en neige. Cependant, aucune accumulation importante de chutes de neige n’est actuellement prévue.

Bien que les prévisions soient susceptibles de changer à l'approche du week-end, les résidents de la région de Chicago doivent se préparer à la possibilité de conditions météorologiques instables, notamment de la pluie, des orages et une brève période de neige. Rester informé en surveillant les mises à jour météorologiques locales sera essentiel pour planifier les activités du week-end et prendre les précautions nécessaires.

En savoir plus dans l'histoire Web : Météo instable prévue pour la région de Chicago ce week-end