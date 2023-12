Porsche Design dévoile une nouvelle variante élégante du Honor Magic 6

By

Dans le cadre d'un partenariat passionnant, Porsche Design et Honor se sont associés pour créer une nouvelle variante époustouflante du smartphone Honor Magic 6. Les dernières fuites de conception révèlent un appareil élégant et élégant qui ne manquera pas d'impressionner.

L'édition Porsche Design du Honor Magic 6 présente une superbe finition en cuir bicolore à l'arrière, avec des couleurs rouge et noire s'entrecroisant juste en dessous de l'îlot de caméra. Le triple réseau de caméras est positionné horizontalement et les logos Honor et Porsche Design sont affichés bien en évidence sur la partie inférieure noire du dos.

Cependant, c’est le Honor Magic 6 Pro de Porsche Design qui vole la vedette. Les rendus présentent un appareil blanc nacré avec un accent luxueux sur l'îlot de caméra circulaire, rappelant l'accéléromètre d'une voiture de sport. Le cercle est orné de marques rouges sur le côté droit, ajoutant à l’allure générale. Les caméras de cette variante sont placées de manière unique dans une disposition triangulaire décalée, attirant immédiatement l’attention.

Bien que les détails sur les spécifications techniques des versions Porsche Design soient rares, des rumeurs suggèrent que le Honor Magic 6 Pro sera alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 3. Il devrait également comporter un écran OLED 2K avec une découpe en forme de pilule pour les deux caméras frontales, Magic OS 8.0 basé sur Android 14 et une fonction de notification Smart Island.

Cette collaboration entre Porsche Design et Honor n'est pas la première fois que Porsche Design s'aventure sur le marché de la téléphonie mobile. Dans le passé, ils se sont associés à Huawei pour créer des éditions exclusives de smartphones populaires tels que le Huawei Mate 20 Pro, le Huawei Mate 30 RS et le Huawei Mate 10 Pro.

Dans l’ensemble, la nouvelle édition Porsche Design du Honor Magic 6 promet d’être un appareil visuellement époustouflant et technologiquement avancé qui fera sûrement tourner les têtes. Les fans de Porsche Design et d’Honor peuvent s’attendre à découvrir le mariage parfait entre style et performances dans la dernière offre de smartphone.