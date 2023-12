Les consommateurs victimes d'offres de cartes de crédit trompeuses sont désormais éligibles à une indemnisation

Les régulateurs fédéraux ont annoncé que les consommateurs qui ont été induits en erreur par des offres de carte de crédit pré-approuvées de Credit Karma peuvent désormais déposer une réclamation pour recevoir leur part d'un règlement de 3 millions de dollars. Cette action fait suite à l'action coercitive de la Federal Trade Commission (FTC) contre Credit Karma en 2022, où il était allégué que l'entreprise avait faussement informé les consommateurs de leur statut « pré-approuvé » ou qu'elle avait 90 % de chances d'être approuvée. Cependant, dans de nombreux cas, ces personnes ne satisfaisaient pas aux exigences requises.

La FTC a déclaré que les consommateurs concernés qui ont demandé ces cartes de crédit ont non seulement été confrontés à une enquête approfondie sur leurs rapports de crédit, mais ont également potentiellement endommagé leurs cotes de crédit s'ils étaient refusés. En conséquence, l'agence a lancé une procédure de réclamation pour près de 500,000 XNUMX consommateurs susceptibles d'être éligibles à une indemnisation.

Most of the affected consumers, approximately 497,425 individuals, will receive an email detailing the claims process. However, around 4,000 individuals who do not have an email address on file will receive a notice by mail. To file a claim, individuals can visit ftc.gov/CreditKarma. For any inquiries, they can contact [email protected] or call (866) 848-0871.

Credit Karma a exprimé son désaccord avec les allégations de la FTC et a conclu un accord de règlement pour mettre l'affaire de côté. L'organisation a précisé qu'elle n'est pas un prêteur et qu'elle ne prend pas de décisions en matière de prêt. Au lieu de cela, Credit Karma se concentre sur la fourniture d'informations financières à ses 130 millions de membres, y compris la probabilité d'approbation de divers produits financiers.

La date limite pour déposer une réclamation est le 4 mars 2024. Les consommateurs concernés sont encouragés à profiter de cette possibilité d'indemnisation et à garantir la protection de leurs droits.