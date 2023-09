La capsule d'échantillon OSIRIS-REx revient sur Terre chargée de matériau astéroïde

Tôt le dimanche 24 septembre, la capsule d'échantillon du vaisseau spatial OSIRIS-REx rentrera dans l'atmosphère terrestre, apportant avec elle environ 8.8 onces (250 grammes) de matière rocheuse collectée à la surface de l'astéroïde Bennu en 2020. Cet échantillon n'est pas seulement le premier astéroïde de la NASA. échantillon mais aussi le plus grand jamais collecté dans l’espace.

Une fois que le vaisseau spatial atteint une distance d'environ 63,000 XNUMX milles au-dessus de la surface de la Terre, un message des opérateurs au sol déclenchera la libération de la capsule, l'envoyant tourner vers l'atmosphère terrestre. Le vaisseau spatial déviera ensuite sa route vers l'astéroïde Apophis, poursuivant sa mission sous un nouveau nom : OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Après un voyage de quatre heures dans l'espace, la capsule entrera dans l'atmosphère terrestre à une vitesse d'environ 27,650 XNUMX mph. La compression de l'atmosphère terrestre créera suffisamment de chaleur pour envelopper la capsule dans une boule de feu surchauffée. Cependant, un bouclier thermique protégera l'échantillon, maintenant une température similaire à celle de la surface de Bennu.

Pour assurer un atterrissage en toute sécurité, des parachutes seront déployés. Tout d’abord, un parachute stabilisateur stabilisera la descente de la capsule à des vitesses subsoniques, suivi du déploiement du parachute principal. La goulotte principale transportera la capsule jusqu'au bout, la ralentissant à environ 11 mph au moment de l'atterrissage.

Une fois que la capsule aura atterri dans une zone désignée sur un champ de tir militaire de l'Utah, une équipe de récupération s'en approchera. L'équipe suivra le trajet de la capsule à l'aide d'instruments thermiques et optiques et la récupérera le plus rapidement possible pour éviter de contaminer l'échantillon avec l'environnement terrestre.

Après avoir été localisée et emballée, la capsule sera transportée par hélicoptère vers une salle blanche temporaire du champ de tir militaire. Là, il subira un traitement initial et un démontage avant d'être transporté par avion jusqu'au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Au centre, l’échantillon sera documenté, soigné et distribué pour analyse aux scientifiques du monde entier.

Source : Nathan Marder