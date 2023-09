Samsung Galaxy S23 FE : fuite de prix et spéculations

La sortie prochaine des derniers produits d'Apple et de Google a attiré l'attention de nombreux passionnés de mobiles. Cependant, les fans inconditionnels de Samsung attendent avec impatience des nouvelles sur les projets de l'entreprise pour l'avenir. Bien qu'il ne soit pas certain que Samsung organisera un autre événement Unpacked cette année, il est confirmé que plusieurs « Fan Editions » de leurs appareils populaires se profilent à l'horizon. L’une des versions les plus attendues est le Galaxy S23 FE, qui servira de suite au très populaire S21 FE.

L’une des questions brûlantes concernant le Galaxy S23 FE est son prix abordable. Jusqu’à récemment, les fuites et les rumeurs sur les prix étaient rares. Cependant, un tweet d’Abhishek Yadav a apporté quelques éclaircissements sur le sujet. Selon les informations divulguées, le Galaxy S23 FE devrait être au prix de Rs. 54,999. 128 59,999 pour le modèle 256 Go et Rs. 23. 75,000 XNUMX pour le modèle XNUMX Go en Inde. Par rapport au Galaxy SXNUMX classique, qui commence à Rs. XNUMX. À partir de XNUMX XNUMX, la Fan Edition est nettement moins chère.

Il convient de noter que ces prix divulgués ne reflètent peut-être pas le marché mondial. De plus, comparé à son prédécesseur, le Galaxy S21 FE, le S23 FE pourrait en réalité être plus cher. Cela pourrait potentiellement avoir un impact sur sa position de téléphone 5G au meilleur budget, en particulier lorsqu'il est en concurrence avec des appareils comme le OnePlus 11R et le Motorola Edge 40, qui offrent un stockage et une RAM plus élevés à des prix inférieurs.

La situation des prix devient encore plus incertaine si l’on considère le marché américain. Bien que les prix divulgués se traduisent respectivement par environ 660 $ et 720 $, il serait peu probable que Samsung fixe le prix du S23 FE à ces niveaux alors que le S23 standard commence à 800 $. On suppose que le S23 FE coûtera environ 600 dollars aux États-Unis, soit le même prix que son prédécesseur, le S21 FE.

En termes de spécifications, les variantes indienne et américaine du Galaxy S23 FE devraient comporter un écran AMOLED dynamique de 6.4 pouces à 120 Hz et un système de triple caméra arrière composé de capteurs 50MP, 8MP et 12MP. De plus, selon les rumeurs, l'appareil disposerait d'une batterie de 4,500 25 mAh avec des capacités de charge de 54 W et d'un design similaire à celui du Galaxy AXNUMX.

Bien qu'une annonce officielle concernant l'appareil n'ait pas encore été faite, il est prévu que le Galaxy S23 FE soit commercialisé ce mois-ci. Les fans de Samsung du monde entier attendent avec impatience plus de détails et de confirmation concernant le prix et la disponibilité de ce smartphone très attendu Fan Edition.

