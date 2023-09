Quelle est la vitesse de la 5G sur les iPhones Apple ? Un aperçu du saut de performances de l’iPhone 12 à l’iPhone 14

By

En prévision de l'événement iPhone 15 d'Apple, Opensignal a publié un rapport qui examine la vitesse accrue des connexions 5G sur les smartphones Apple depuis l'introduction de l'iPhone 12 avec prise en charge 5G. Bien que le rapport suggère que la mise à niveau vers l’iPhone 15 n’est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, il souligne l’amélioration significative des performances 5G lors du passage d’un iPhone 11 ou 12 à un iPhone 14.

L’étude révèle qu’avec le lancement de la série iPhone 14 à l’automne 2022, les performances de la 5G ont sensiblement augmenté, en particulier pour les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Le rapport d'Opensignal va encore plus loin en comparant les modèles d'iPhone actuels avec leurs prédécesseurs, ainsi qu'en analysant les performances 4G de l'iPhone 11 et les performances cellulaires globales de l'iPhone 8.

Aux États-Unis, la vitesse moyenne de la 5G sur les appareils iPhone 14 est 47 % plus rapide que celle de la gamme iPhone 12. Bien que cette différence puisse varier en fonction du lieu, la plupart des six pays interrogés ont connu une augmentation significative de la vitesse de la 5G lors de la mise à niveau vers les iPhones les plus récents.

Opensignal souligne également que l'iPhone 14, étant un appareil plus récent, prend en charge les dernières normes 5G comme l'Ultra Capacité 5G SA de T-Mobile. Cette technologie combine plusieurs canaux de la 5G pour offrir des vitesses ultra-rapides allant jusqu'à 3+ Gbit/s.

Bien que l’amélioration des performances 4G ne soit pas aussi significative lors de la mise à niveau de l’iPhone 12 vers l’iPhone 14, ceux qui possèdent encore un iPhone 11 peuvent s’attendre à des améliorations de vitesse substantielles avec les derniers modèles d’iPhone.

Dans l’ensemble, le rapport démontre la progression remarquable des performances cellulaires depuis l’iPhone 8 jusqu’à l’iPhone 14.

Pour lire le rapport Opensignal complet sur les performances 5G et 4G, cliquez ici.

Reste à savoir si l’augmentation de la vitesse est suffisante ou non pour inciter les utilisateurs à passer à un iPhone 14 plutôt que d’attendre l’iPhone 15. Partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires !

