Nouvelles fonctionnalités et modifications dans Android 14 QPR2 Beta 1 : un aperçu complet

Les passionnés d'Android attendaient avec impatience la sortie d'Android 14 QPR2, et à la surprise générale, Google a rendu son premier aperçu disponible bien plus tôt que prévu. Alors que les utilisateurs dédiés explorent la version bêta 1, examinons en profondeur les nouvelles fonctionnalités et les changements passionnants qui ont été introduits.

En commençant par l’interface utilisateur, l’une des mises à jour notables est l’icône modifiée dans la barre des tâches. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder facilement à la grille d’applications et à la fonction de recherche, qui apparaît en haut, d’un simple clic. Cette amélioration vise à améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité de la navigation.

En termes de mises à niveau visuelles, Android 14 QPR2 Beta 1 introduit un curseur de volume plus raffiné, adoptant le langage de conception Material You. Ce curseur élégant et moderne s'intègre parfaitement à l'esthétique globale, offrant une expérience de contrôle audio améliorée aux utilisateurs.

De plus, Google a résolu plusieurs problèmes présents dans la version précédente, QPR1. Le plantage du gestionnaire de packages lors de l'installation de certaines applications a été résolu, garantissant un processus d'installation plus fluide. Les utilisateurs peuvent également s'attendre à de meilleures fonctionnalités lors de la soumission de commentaires via l'application Android Beta Feedback, car un bug qui empêchait parfois la soumission de commentaires a été corrigé. De plus, le problème qui empêchait les appareils de se connecter aux réseaux 5G disponibles a été résolu avec succès.

Bien qu'il existe de nouvelles fonctionnalités intéressantes à explorer, il est essentiel d'être conscient des problèmes connus dans cette version bêta. Certaines applications qui utilisent l'élément de métadonnées de manière non conventionnelle peuvent rencontrer des problèmes d'installation. Les utilisateurs peuvent également constater l’absence de retour haptique lors du déverrouillage de leur appareil avec leur empreinte digitale. Pour les appareils Pixel Fold, un problème occasionnel peut empêcher l'écran interne de s'allumer après le dépliage de l'appareil. De plus, le widget Assistant At a Glance peut afficher par intermittence des informations météorologiques pour un emplacement incorrect.

Avec Android 14 QPR2 Beta 1, Google continue d'affiner et d'améliorer l'expérience Android. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface plus intuitive, des fonctionnalités améliorées et une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Assurez-vous de garder un œil sur d’autres mises à jour à mesure que le développement progresse.

QFP

1. Quand Android 14 QPR2 sortira-t-il ?

La date de sortie exacte de la version stable d’Android 14 QPR2 n’a pas encore été annoncée. Cependant, la disponibilité de la version bêta suggère que la version stable pourrait arriver dans un avenir proche.

2. Puis-je installer Android 14 QPR2 Beta 1 sur mon appareil ?

Android 14 QPR2 Beta 1 est actuellement compatible avec Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet et Pixel Fold. Si vous possédez l'un de ces appareils, vous pouvez suivre un guide étape par étape pour installer la version bêta.

3. Quels sont certains des problèmes résolus dans Android 14 QPR2 Beta 1 ?

Certains des problèmes résolus incluent la correction du crash du gestionnaire de packages lors de l'installation de l'application, la résolution d'un bug qui empêchait la soumission de commentaires et la résolution du problème des appareils qui ne se connectaient pas aux réseaux 5G lorsqu'ils étaient disponibles.

4. Quels sont les problèmes connus dans Android 14 QPR2 Beta 1 ?

Les problèmes connus dans cette version bêta incluent des problèmes d'installation avec des applications qui utilisent l'élément de métadonnées de manière non conventionnelle, l'absence de retour haptique lors du déverrouillage de l'appareil avec une empreinte digitale, l'écran interne qui ne s'allume pas après le dépliage des appareils Pixel Fold et des informations météorologiques parfois incorrectes. affiché par le widget Assistant At a Glance.

