WoW Dragonflight Saison XNUMX : De nouveaux donjons dévoilés pour Mythic+ Dungeon Pool

La troisième saison à venir de World of Warcraft Dragonflight promet de nouvelles aventures passionnantes aux joueurs, notamment dans le pool de donjons Mythique+. Conformément à la tradition consistant à ramener les donjons classiques des extensions précédentes, la saison trois introduit une gamme rafraîchissante de donjons, sans répétitions de Dragonflight ou des extensions précédentes. Pour la première fois dans cette extension, de nouveaux donjons sortis dans Dragonflight seront également inclus dans le pool Mythique+, offrant aux joueurs une chance d'explorer la passionnante Dawn of the Infinite.

Dawn of the Infinite, un nouveau mégadonjon, est divisé en deux ailes en difficulté Mythique+, chacune comportant quatre boss. Parallèlement à cet ajout passionnant, six autres donjons rejoignent le mix. Ceux-ci incluent des favoris de la vieille école comme Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom et Throne of the Tides.

La troisième saison montre l'engagement de Blizzard à intégrer des éléments thématiques du patch en cours dans les donjons Mythic+. Des donjons comme Darkheart Thicket et The Everbloom s'alignent parfaitement sur la nature druidique du patch 10.2, ce qui en fait des choix immersifs. Les liens entre Darkheart Thicket et Emerald Dream et le fort match thématique de Neltharion's Lair dans la saison deux soulignent l'engagement de Blizzard à maintenir une expérience de jeu engageante.

En termes de représentation, les extensions Battle of Azeroth et Legion sont à l'honneur avec deux donjons chacune. Cependant, l'absence de donjons dans l'extension Mists of Pandaria se poursuit pour la deuxième saison consécutive. Alors que Cataclysm fait son retour avec l'ajout de Throne of the Tides, les joueurs n'ont pas encore vu les donjons Mythique+ des trois premières versions du jeu : Classic, The Burning Crusade et Wrath of the Lich King.

Bien que la date exacte de sortie de la troisième saison de Dragonflight n'ait pas encore été annoncée, les joueurs peuvent anticiper son arrivée au quatrième trimestre 2023, apportant avec elle une multitude de nouveaux défis et aventures passionnants.

Définitions:

Mythique+ : Un mode stimulant dans les donjons de World of Warcraft qui augmente la difficulté et les récompenses, offrant des rencontres plus dynamiques et exigeantes que le donjon de base.

L'Aube de l'Infini : un nouveau « mégadonjon » dans l'extension Dragonflight de World of Warcraft, divisé en deux ailes avec quatre boss chacune en difficulté Mythique+.

Éléments thématiques : éléments narratifs, esthétiques ou de gameplay qui s'alignent sur le thème ou l'histoire globale d'une extension ou d'un patch.

Emerald Dream : Un royaume spécial dans l'histoire de World of Warcraft, représentant la beauté luxuriante et indomptée de la nature.

Sources:

Author: Michael Kelly

Article source: Le pool de donjons Mythic+ de la troisième saison de World of Warcraft Dragonflight ne comprend aucune répétition et de nouveaux donjons de l'extension