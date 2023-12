Top 5 des pays les plus sûrs et les plus risqués pour voyager en 2024

Une étude récente menée par la société d'évaluation des risques International SOS a identifié les pays les plus sûrs et les plus dangereux pour les voyageurs en 2024. Le classement prend en compte divers facteurs, notamment les niveaux de sécurité, la violence politique, les troubles sociaux et les taux de criminalité.

L’Islande est la première destination la plus sûre. Avec ses faibles taux de crimes violents et l'absence de violence politique ou de violence ciblée contre les étrangers, l'Islande est considérée comme un pays extrêmement sûr pour les voyageurs. Viennent ensuite de près le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et le Danemark, qui ont tous remporté le titre prestigieux des pays les plus sûrs au monde.

À l’autre extrémité du spectre, le Soudan du Sud arrive en tête de liste des endroits les plus dangereux où voyager en 2024. Le manque de contrôle gouvernemental et l’application minimale de la loi dans tout le pays ont entraîné un risque extrême en matière de sécurité. Les attaques violentes des groupes armés ciblant les voyageurs et les voyageurs internationaux constituent une menace sérieuse. L'Afghanistan, la Syrie, la Libye et la Somalie figurent également sur la liste des pays les plus dangereux en raison de l'instabilité politique persistante et des niveaux élevés de violence.

Dans le cadre d’une évolution significative, la carte des risques liés aux voyages de 2024 a introduit le changement climatique comme facteur d’évaluation de la sécurité des voyages. La société d’évaluation des risques a signalé une augmentation des alertes liées au climat, l’attribuant à la hausse des températures mondiales qui pose des risques pour la santé mondiale. Les épisodes de chaleur extrême, comme les vagues de chaleur, sont de plus en plus fréquents et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale.

Le Dr Irene Lai, directrice médicale mondiale d'International SOS, a souligné l'importance de s'adapter au changement climatique et de protéger la santé. Les entreprises sont invitées à élaborer des plans pour atténuer les effets de la hausse des températures tout en s’efforçant d’inverser cette tendance.

En conclusion, les voyageurs à la recherche d’un voyage sûr en 2024 devraient envisager des destinations comme l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et le Danemark. Cependant, la prudence est de mise lorsque vous voyagez au Soudan du Sud, en Afghanistan, en Syrie, en Libye et en Somalie en raison des risques de sécurité associés à ces pays.