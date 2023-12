Un nouveau restaurant végétalien à Atlanta revisite la cuisine cubaine et mexicaine

Dans une ville connue pour sa scène culinaire animée, Atlanta possède un nouveau restaurant remarquable qui fait des vagues avec son approche unique de la cuisine végétalienne. La Semilla, lauréate du prix Eater Atlanta 2023 du « Meilleur nouveau restaurant d'Atlanta », change la donne avec ses interprétations à base de plantes de plats cubains et mexicains à base de viande.

Les propriétaires Sophia Marchese et Reid Trapani ne sont pas étrangers à l'industrie de la restauration, ayant commencé leur voyage il y a cinq ans avec leur pop-up végétalien Happy Seed. La Semilla est le prochain chapitre de leurs aventures culinaires, élargissant le menu et la mission de leur pop-up pour célébrer les traditions culinaires cubaines et les liens familiaux à travers des aliments totalement exempts de protéines animales.

Inspiré par la grand-mère cubaine de Marchese et ses voyages à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, Trapani a réussi à transformer des plats cubains et mexicains classiques en versions végétaliennes qui rivalisent avec leurs homologues à base de viande. Des empanadas ropa vieja au jacquier aux croquetas de jamon réconfortantes à base de pommes de terre, La Semilla propose un menu à la fois familier et innovant.

Un plat remarquable est le champignon Lion's Mane Bistec de Palomilla, une version végétalienne d'un plat de steak traditionnel cubain. Les champignons sont préparés pour imiter la texture et la saveur de la viande, offrant ainsi une alternative satisfaisante et délicieuse aux convives végétaliens.

L'engagement de La Semilla envers l'authenticité et la saveur est évident dans chaque plat. Même la trempette queso, un incontournable de la cuisine latine, est sans produits laitiers et appréciée par les convives à presque toutes les tables. Les frituras de calabaza, un dessert que la grand-mère de Marchese a personnellement approuvé, sont un délice nostalgique recréé avec amour par Trapani.

Avec son atmosphère animée, sa musique latine et sa salle à manger bondée, La Semilla offre une nouvelle perspective sur la cuisine végétalienne à Atlanta. Cela prouve que la cuisine à base de plantes peut être tout aussi savoureuse et excitante que les plats traditionnels, attirant un large éventail de convives à la recherche d'une expérience culinaire unique et délicieuse.

Dans une ville fière de sa scène culinaire, La Semilla s'impose comme une pionnière dans le monde de la cuisine végétalienne. Cela témoigne de la créativité et de l'innovation de la communauté gastronomique d'Atlanta, ainsi que de la demande croissante d'options à base de plantes qui ne font aucun compromis sur le goût.