PUBG Mobile Update 2.8 : des changements et des améliorations passionnants vous attendent

Le dernier opus de PUBG Mobile, la version 2.8, devrait apporter des changements et des améliorations passionnants à l'expérience de jeu. Des armes à feu remaniées à l'introduction d'une nouvelle arme de mêlée, cette mise à jour promet de pimenter les champs de bataille pour les joueurs du monde entier.

L'une des principales caractéristiques de la mise à jour est la refonte de certaines armes à feu et accessoires. Le Famas reçoit un nouveau modèle 3D et des statistiques remaniées, ce qui en fait une arme redoutable disponible exclusivement en tant qu'élément Air Drop. Pendant ce temps, l’AUG ne sera plus une arme Air Drop, obligeant les joueurs à la rechercher sur la carte. Ces changements offrent aux joueurs un choix intrigant entre l'AUG et le M416.

Présentation du Dague, une nouvelle arme de mêlée disponible sur toutes les cartes. L'équiper débloque de nouvelles animations pour les mouvements de préhension et les attaques, ainsi que des avantages spéciaux dans les modes thématiques. La Dague inflige des dégâts accrus aux ennemis PvE, y compris ceux rencontrés dans le mode Metro Royale.

Les fans de l'ACE32 seront ravis de savoir que leur expérience avec cette arme à feu a été améliorée dans la mise à jour. Le recul horizontal a été réduit et l'animation de tir a été affinée, ce qui donne une expérience de tir plus fluide et plus stable.

Ajoutant plus de profondeur à la stratégie de combat, l'accessoire Tactical Gunpowder Tool fait ses débuts. Les éclairs appliqués avec de la poudre à canon provoqueront désormais une explosion retardée à l'impact, offrant aux joueurs la possibilité d'éliminer leurs ennemis de manière créative.

La communication est vitale dans PUBG Mobile et la mise à jour introduit une fonction de marquage vocal intelligent. Lorsqu'il est activé, le système annonce verbalement le nom d'un emplacement marqué, améliorant ainsi la coordination de l'équipe. Les informations de localisation sont également envoyées sous forme de message texte dans le chat, garantissant une communication transparente entre les membres de l'équipe.

En termes de personnalisation, les joueurs peuvent désormais choisir d'avoir des compagnons spectateurs visibles ou cachés pendant les matchs. Cette option permet aux joueurs d'adapter leur expérience à leurs préférences, qu'il s'agisse de combats ciblés ou de communication interactive.

Avec tous ces changements passionnants, la mise à jour 2.8 de PUBG Mobile apporte une nouvelle excitation et des fonctionnalités innovantes sur les champs de bataille. Des armes à feu remaniées à l’introduction du poignard et de l’outil tactique Gunpowder, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience de jeu immersive et engageante. Alors mettez à jour le jeu, plongez dans les nouvelles fonctionnalités et lancez-vous dans des aventures pleines d'action dans le monde de PUBG Mobile.

Sources:

– « Notes de mise à jour de PUBG Mobile Update 2.8 : AUG abandonné et refonte de Famas » sur Sportskeeda News