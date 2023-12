Le système Denon HEOS ajoute de nouvelles fonctionnalités et s'attaque à Sonos

Dans le but de rivaliser avec Sonos, Denon HEOS a introduit une série de nouvelles fonctionnalités dans son système audio sans fil multi-pièces. La mise à jour, disponible à partir du 14 décembre, apporte des ajouts très attendus tels qu'une recherche universelle et une navigation améliorée.

Denon HEOS, ainsi que sa société mère Masimo, qui comprend Marantz, Polk Audio, Definitive Technology et Bowers & Wilkins, ont réorganisé l'interface utilisateur pour offrir une expérience plus intuitive et moderne. Avec une zone de lecture persistante en bas de l'écran et un écran d'accueil remanié, Denon HEOS offre désormais un accès instantané aux pistes récemment écoutées, à la musique préférée et aux services musicaux préférés.

Une fonctionnalité remarquable est l’introduction de la recherche universelle, une fonctionnalité auparavant exclusive à Sonos. Au lieu de sélectionner un service de musique spécifique avant la recherche, les utilisateurs peuvent désormais saisir leurs termes de recherche et recevoir des correspondances de tous les services connectés à l'application HEOS.

En termes de compatibilité des enceintes, Denon HEOS prend désormais en charge jusqu'à 64 produits, doublant la capacité de Sonos de 32.

Ces mises à jour positionnent Denon HEOS comme un concurrent sérieux face à Sonos, offrant enfin aux utilisateurs des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Que vous soyez un utilisateur de longue date du Denon HEOS ou que vous envisagiez de vous aventurer dans le monde des systèmes audio multi-pièces, les dernières améliorations amélioreront à coup sûr votre expérience d'écoute.

