La nouvelle réglementation sur les hélicoptères pose des défis au tourisme du mont Rushmore

Le mont Rushmore, une destination touristique populaire dans les Black Hills, connaîtra une baisse significative des circuits en hélicoptère l'année prochaine, en raison des nouvelles réglementations imposées par la loi sur la gestion des circuits aériens dans les parcs nationaux. La loi vise à préserver la tranquillité des environs du monument emblématique.

Mark Schlaefli, propriétaire et président de Rushmore Helicopters Inc., a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact de ces réglementations sur son entreprise. Dans le but de résoudre le problème, il s'est rendu à Washington DC, pour protester contre la décision et chercher une solution. Selon Schlaefli, ses survols en hélicoptère perturbent le moins possible la zone et ont fonctionné en collaboration avec les parcs et les résidents.

Toutefois, si les réglementations ne sont pas annulées, Schlaefli a déclaré qu'il explorerait des voies alternatives pour son entreprise. Néanmoins, il a prédit une perte financière substantielle de près de 4 millions de dollars pour Rushmore Helicopters Inc. en raison de la diminution des vols.

Bien que les nouvelles réglementations visent à protéger la sérénité du mont Rushmore, elles ont suscité des inquiétudes parmi les propriétaires d'entreprises de tourisme qui dépendent du tourisme pour leur subsistance. Les restrictions sur les tours en hélicoptère limitent l’accès aux visiteurs recherchant une perspective unique du monument vu d’en haut.

Ce développement pose des défis à l'industrie touristique des Black Hills, car le mont Rushmore constitue une attraction majeure pour les visiteurs du monde entier. La diminution des circuits en hélicoptère peut avoir un impact sur l'expérience globale et les options proposées aux touristes. En conséquence, les entreprises locales et les autorités touristiques devront trouver d’autres moyens d’améliorer l’expérience des visiteurs et de continuer à attirer les touristes dans la région.

En conclusion, les nouvelles réglementations imposées aux tours en hélicoptère près du mont Rushmore posent des défis tant aux voyagistes qu'aux touristes. Trouver un équilibre entre la préservation de la beauté naturelle de la région et les avantages économiques du tourisme sera crucial pour trouver une solution durable qui satisfasse toutes les parties prenantes impliquées.