Buffalo organise une réunion publique pour la modernisation des rues intelligentes et du secteur riverain

Buffalo a récemment tenu une réunion publique pour discuter des progrès réalisés en matière d'amélioration des rues intelligentes et des changements d'accessibilité au secteur riverain. La réunion, organisée par la Buffalo Urban Renewal Agency et le Bureau de planification stratégique, visait à fournir des mises à jour sur le processus de conception des deux initiatives. Le directeur exécutif du Bureau de planification stratégique de la ville, Brendan Mehaffy, a souligné les deux plans : le plan de conception de rues intelligentes pour le quartier central des affaires et le plan d'infrastructure du secteur riverain.

Bien qu'il n'y ait pas encore de plans concrets, les rapports de conception des deux projets devraient être publiés d'ici janvier. Les améliorations potentielles discutées lors de la réunion sont vastes, comme indiqué dans les documents publiés. Une possibilité est la synchronisation des lumières au centre-ville de Buffalo, ce qui pourrait améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité. Mehaffy a expliqué que cela inclut non seulement les feux de circulation mais également les lampadaires. De plus, les lampadaires intelligents pourraient collecter des données de trafic précieuses à analyser dans un système centralisé.

Les améliorations proposées ne sont pas seulement bénéfiques pour les résidents mais aussi pour le tourisme. Patrick Kaler de Visit Buffalo Niagara a félicité Buffalo pour avoir pris des mesures en vue de moderniser son infrastructure et a cité Indianapolis comme un exemple réussi d'amélioration de la mobilité.

Même si le coût des mises à niveau reste incertain, les premières estimations suggèrent un investissement important de plusieurs dizaines de millions de dollars. La ville n’a pas encore finalisé les conceptions, c’est pourquoi les estimations détaillées des coûts ne sont pas disponibles à ce stade.

Pour en savoir plus sur les projets d'amélioration des rues intelligentes et d'amélioration du secteur riverain, vous pouvez accéder aux documents respectifs pour plus d'informations.

En conclusion, la réunion publique de Buffalo a mis en lumière les progrès réalisés dans l'amélioration des rues intelligentes et les changements en matière d'accessibilité au secteur riverain. Les plans démontrent l'engagement de la ville à adopter la technologie intelligente et à améliorer l'expérience globale des résidents et des visiteurs.