Les récifs coralliens, souvent appelés « forêts tropicales de la mer », sont non seulement d’une beauté à couper le souffle, mais jouent également un rôle crucial dans le soutien des écosystèmes marins et fournissent des habitats à d’innombrables espèces. Pourtant, les effets dévastateurs du changement climatique, notamment la hausse des températures des océans, ont provoqué des phénomènes de blanchissement massif qui menacent l’existence même de ces écosystèmes délicats. Cependant, une récente découverte révolutionnaire réalisée par des chercheurs de l'Université de Melbourne et de l'Institut australien des sciences marines (AIMS) offre une lueur d'espoir pour les récifs coralliens en voie de disparition dans le monde.

Traditionnellement, les récifs coralliens reposent sur une relation symbiotique avec des microalgues appelées zooxanthelles. Ces minuscules algues fournissent de l’énergie aux coraux, tandis que les coraux leur offrent un habitat structurel et des nutriments essentiels. Cependant, lorsque la température de l’eau dépasse un certain point, le corail expulse les microalgues, entraînant le blanchissement, la famine et finalement la mort.

Dans le but de lutter contre ce phénomène, l’équipe de recherche s’est lancée dans un projet révolutionnaire d’« évolution assistée ». Ils ont réussi à développer une souche de microalgue, connue sous le nom de Cladocopium proliferum, pour résister à des températures plus élevées. En exposant les microalgues à des températures élevées pendant une décennie, les chercheurs ont amélioré leur tolérance à la chaleur.

Grâce à des expériences en laboratoire, l’équipe a introduit ces microalgues nouvellement « résistantes à la chaleur » dans des fragments de coraux adultes blanchis chimiquement. Étonnamment, les microalgues ont non seulement maintenu une symbiose avec le corail, mais ont également facilité une récupération plus rapide après le blanchiment tout en améliorant la tolérance à la chaleur des coraux. De manière significative, cet effet positif a été observé chez les coraux adultes, et pas seulement chez les larves et les juvéniles, ce qui suggère un potentiel d’applications plus larges.

Bien que les implications immédiates de cette avancée soient prometteuses, les chercheurs préviennent qu’il ne s’agit pas d’une solution autonome. Le Dr Wing Yan Chan souligne la stabilité à long terme et les avantages potentiels de la symbiose entre les microalgues et les coraux dégagés par la chaleur. Toutefois, le professeur Madeleine van Oppen souligne que sans une action forte contre le changement climatique, ces efforts ne suffiront pas à sauver les récifs coralliens.

Néanmoins, la découverte de microalgues « résistantes à la chaleur » ouvre la voie à des techniques innovantes de restauration des récifs. Cette recherche pourrait être reproduite à l’échelle mondiale en utilisant des cultures locales de microalgues, offrant ainsi une lueur d’espoir pour la conservation des récifs coralliens. Alors que le temps presse, avec la fréquence et la gravité des vagues de chaleur marines qui devraient augmenter, le soutien des récifs coralliens est vital pour la préservation des écosystèmes marins, des industries et du patrimoine culturel.

QFP

1. Que sont les microalgues ?

Les microalgues sont des organismes microscopiques qui effectuent la photosynthèse, semblables aux plantes. On les trouve dans divers milieux aquatiques et jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins.

2. Qu’est-ce que le blanchiment des coraux ?

Le blanchissement des coraux se produit lorsque les coraux expulsent les algues colorées qui vivent en symbiose en leur sein, les faisant pâlir ou blanchir. Cette expulsion se produit généralement lorsque les coraux sont soumis à des conditions environnementales stressantes, telles qu'une température élevée de l'eau.

3. Comment le changement climatique affecte-t-il les récifs coralliens ?

Le changement climatique, en particulier la hausse des températures des océans, constitue une menace importante pour les récifs coralliens. Les températures élevées de l’eau peuvent déclencher des phénomènes de blanchissement massif, perturbant la délicate relation symbiotique entre les coraux et les microalgues. De plus, le changement climatique entraîne une acidification des océans, ce qui compromet encore davantage la santé globale et la résilience des récifs coralliens.