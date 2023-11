Nouvelles alternatives de détermination de peine pour le responsable du NHS impliqué dans une collision mortelle

By

Un cadre supérieur du NHS responsable de la mort d'un jeune motocycliste et nouveau père a échappé de peu à la prison, mais a reçu une ordonnance combinée de travaux d'intérêt général et de probation. Monica McAlister, directrice adjointe du Southern Health Trust, a causé la mort de Matthew Arnold en conduisant négligemment sur Lurgan Road à Dromore. Bien que le juge Gordon Kerr KC ait estimé qu'une peine de huit mois de prison était justifiée, la peine est tombée en dessous de 12 mois, ce qui a nécessité l'examen d'options alternatives.

Le juge Kerr a reconnu que McAlister avait choisi de donner la priorité à un appel lié au travail plutôt qu'à une conduite sécuritaire, ce qui avait conduit à une manœuvre potentiellement dangereuse. Cependant, il a également pris en compte plusieurs facteurs qui ont influencé sa décision d’opter pour une commande combinée. Ces facteurs comprenaient le plaidoyer de culpabilité précoce de McAlister, ses remords évidents ainsi que son dossier de travail et ses antécédents louables. La famille de Matthew Arnold a également exprimé son manque de haine envers McAlister, contribuant ainsi à la décision.

En conséquence, McAlister effectuera 50 heures de travaux d'intérêt général et sera soumis à une ordonnance de probation de 12 mois. Cette approche alternative en matière de détermination de la peine vise à la tenir responsable de ses actes tout en lui donnant l'occasion de contribuer positivement à la communauté. Le juge a souligné l'impact dévastateur de la mort de Matthew Arnold sur sa mère et son épouse, comme l'ont exprimé leurs déclarations de victimes. Ils ont souligné leur confiance dans la foi et l'absence de haine envers McAlister, estimant plutôt que vivre avec les conséquences de ses actes serait une punition suffisante.

L'accident mortel s'est produit à la jonction de Lurgan Road et de Blackskull Road lorsque la Toyota Avensis de McAlister s'est arrêtée sur la trajectoire de la moto Ducati d'Arnold venant en sens inverse. Malgré l'aide immédiate d'un médecin généraliste en congé et d'autres passants, Arnold a tragiquement perdu la vie. L'ordonnance combinée rendue à McAlister vise à répondre à la justice de l'affaire tout en tenant compte de facteurs tels que les remords, les travaux d'intérêt général et la réadaptation. Cela met en évidence un changement potentiel dans les alternatives de détermination des peines pour les cas de conduite négligente entraînant des décès.

