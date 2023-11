Hawked : une nouvelle aventure prometteuse vous attend

By

Êtes-vous prêt à vous lancer dans un voyage exaltant rempli d'action palpitante et de trésors incalculables ? Préparez-vous, car Hawked arrive sur Steam Early Access le 30 novembre ! Développé par MY.GAMES, ce jeu de tir à extraction à la troisième personne promet une expérience de jeu immersive qui vous tiendra en haleine.

Dans Hawked, les joueurs auront l’opportunité de faire équipe avec d’autres aventuriers alors qu’ils naviguent sur une île vibrante et énigmatique. À chaque rebondissement, des défis et des opportunités passionnants vous attendent. De la résolution d'énigmes complexes à l'engagement dans des batailles palpitantes contre des ennemis redoutables, chaque pas que vous faites vous rapproche de la découverte d'un butin et de trésors inestimables.

Participez à la campagne Renegade Rally récemment annoncée et lancez-vous dans cette aventure épique avec vos amis. En vous inscrivant à la campagne, vous avez non seulement une chance de gagner des récompenses intéressantes, mais vous avez également la possibilité de gagner des prix spéciaux qui incluent un approvisionnement à vie en devises premium. Imaginez toutes les possibilités qui vous attendent en explorant les vastes paysages de Hawked et en profitant de ses mécanismes de jeu captivants.

Alors que la version Steam Early Access de Hawked approche à grands pas, les joueurs sur console devront attendre début 2024 pour se joindre à cette action exaltante. Mais rassurez-vous, l'attente en vaut la peine ! Les développeurs se consacrent à offrir la meilleure expérience de jeu possible, en veillant à ce que chaque plate-forme reçoive une version transparente et soignée.

Alors préparez-vous, rassemblez vos amis et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable pas comme les autres. Hawked est sur le point de redéfinir le genre avec son gameplay passionnant, son monde immersif et son scénario captivant. Répondrez-vous à l’appel et deviendrez-vous un explorateur légendaire ? Le choix t'appartient.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que Hawked ?

R : Hawked est un jeu de tir à extraction à la troisième personne développé par MY.GAMES, offrant une expérience de jeu exaltante dans laquelle les joueurs font équipe pour explorer une île animée, résoudre des énigmes, vaincre des ennemis et découvrir des butins et des trésors précieux.

Q : Quand Hawked sera-t-il disponible sur Steam Early Access ?

R : Hawked sera disponible sur Steam Early Access à partir du 30 novembre.

Q : Quand Hawked sortira-t-il sur consoles ?

R : La sortie sur console de Hawked est attendue début 2024.

Q : Qu'est-ce que la campagne Renegade Rally ?

R : La campagne Renegade Rally est un événement promotionnel à Hawked où les joueurs peuvent s'inscrire pour recevoir des récompenses et avoir une chance de gagner des prix spéciaux, notamment un stock à vie de devises premium.

Q : Puis-je jouer à Hawked avec mes amis ?

R : Oui, Hawked propose une fonctionnalité multijoueur coopérative qui vous permet de faire équipe avec d'autres joueurs et de vous lancer dans l'aventure ensemble.