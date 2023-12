Sony abandonne la prise en charge de Netflix pour les appareils plus anciens

Sony a récemment annoncé que Netflix ne serait plus compatible avec ses téléviseurs intelligents et ses lecteurs Blu-ray intelligents sortis entre 2011 et 2013. La raison derrière cette décision est citée comme des « limitations techniques » par Sony, même si l'on pense que Netflix a fait le appelez pour mettre fin au support de ces anciens appareils. Les modèles des gammes HX, EX et W seront concernés, ainsi que les S995, X9005 et environ 35 lecteurs Blu-ray.

Bien qu'une date exacte d'arrêt n'ait pas été confirmée, Netflix a indiqué qu'elle devrait avoir lieu d'ici la fin février 2024. Cette décision fait suite à la décision précédente de Netflix d'abandonner également la prise en charge des anciens téléviseurs Samsung, Panasonic et Sony. comme le système portable PlayStation TV et PlayStation Vita en octobre.

Pour les téléspectateurs passionnés de Netflix qui souhaitent continuer à diffuser leurs émissions et films préférés, plusieurs options sont disponibles. Si vous possédez votre téléviseur actuel depuis une décennie ou plus, c'est peut-être le moment idéal pour envisager de le mettre à niveau. Les progrès de la technologie des panneaux et des fonctionnalités intelligentes au fil des ans font des modèles plus récents un investissement rentable. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, vous pouvez vous référer à notre liste complète des meilleurs téléviseurs Sony lorsque vous achetez une mise à niveau.

Cependant, si vous préférez maximiser la durée de vie de votre téléviseur actuel et éviter d'avoir à le remplacer uniquement pour accéder à Netflix, vous pouvez opter pour un streamer multimédia. Deux options populaires incluent le Google Chromecast avec Google TV et l'Apple TV 4K (2022). Ces appareils offrent un accès transparent à divers services de streaming, dont Netflix, avec des interfaces conviviales.

En conclusion, la décision de Sony de mettre fin au support Netflix pour ses anciens appareils met en évidence les progrès rapides de la technologie et la nécessité de s'adapter aux nouvelles plates-formes. Que vous choisissiez de mettre à niveau votre téléviseur ou d'investir dans un diffuseur multimédia, des options sont disponibles pour garantir que vous puissiez continuer à profiter de la vaste bibliothèque de contenu de Netflix.