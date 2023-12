L'UNC combat la taille d'UConn et trouve de l'espoir dans le Buzzer Beater d'Ingram

By

Résumé : Bien qu'il ait lutté contre l'avantage de taille d'UConn en première mi-temps, Harrison Ingram de l'UNC intervient avec un tir à trois points pour réduire le déficit à cinq points à la mi-temps. Désormais, les Tar Heels se tournent vers l'un des coéquipiers d'Ingram, RJ Davis, pour intervenir en seconde période et les rapprocher de la victoire.

Dans un match marqué par la taille dominante d'UConn, Armando Bacot de l'UNC a fait face à de multiples défis de la part des joueurs imposants des Huskies, en particulier Donovan Clingan de 7'2″. Bacot a réussi à commettre des fautes et à atteindre la ligne des lancers francs, mais sa sélection de tirs a manqué de précision, ce qui a entraîné des occasions manquées de rebonds et de points. Malheureusement, sa frustration l'a emporté lorsqu'il a réagi fortement à un lancer franc rebondi, conduisant à une faute technique sifflée à son encontre.

La pénalisation de la réponse émotionnelle de Bacot n'a pas plu à la plupart des téléspectateurs, car son rebond et son dunk avaient momentanément volé l'élan aux Tar Heels, pour ensuite être annulés par la décision de l'arbitre. L'écart de huit points persistait et l'UNC semblait s'envenimer.

Cependant, le vent a tourné dans les dernières secondes de la mi-temps lorsque le ballon a trouvé son chemin vers le transfert de Stanford, Harrison Ingram. Connu pour être calme sous la pression, Ingram a calmement marqué trois points alors que le chronomètre atteignait zéro, réduisant le déficit à cinq points plus gérables.

L'UNC se dirige vers la mi-temps, mais se sent optimiste quant à sa possibilité de revenir contre les champions en titre. Ils savent qu'ils ont besoin d'un de leurs coéquipiers, comme RJ Davis, pour intervenir et prendre les commandes en seconde période pour les rapprocher de la victoire.

En attendant, le prochain défi de l'UNC les attend alors qu'ils affronteront le Kentucky ce week-end. Les fans ont la possibilité de rendre le jeu encore plus excitant en s'inscrivant à FanDuel Sportsbook. En déposant au moins 10 $ et en pariant 5 $ ou plus sur les cotes moneyline de l'UNC, les nouveaux abonnés peuvent recevoir un bonus de 150 $ si les Tar Heels sortent victorieux.

Les Tar Heels restent déterminés et recherchent activement un garde 5 étoiles pour renforcer leur effectif. La chasse aux meilleurs talents se poursuit alors que l'UNC vise à maintenir son avantage concurrentiel dans le paysage du basket-ball universitaire.