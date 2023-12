La vice-présidente Kamala Harris entre dans l’histoire avec des votes décisifs record

By

La vice-présidente Kamala Harris a franchi une étape importante dans son rôle de bris d'égalité au Sénat, en votant pour la 32e fois pour sortir d'une impasse. Ce moment historique établit un nouveau record pour le plus grand nombre de votes décisifs jamais exprimés par un vice-président. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a exprimé sa gratitude à la vice-présidente Harris pour son leadership et le rôle essentiel qu'elle a joué dans l'avancement de lois importantes telles que le plan de sauvetage américain et la loi sur la réduction de l'inflation. Il a souligné que sans ses votes décisifs, ces projets de loi essentiels n'auraient pas été adoptés.

Il convient de noter que la vice-présidente Harris avait précédemment exprimé l’espoir que son pouvoir de départage ne serait pas nécessaire. Avant de prendre ses fonctions, elle a déclaré son intention de travailler sans relâche pour le peuple américain et a encouragé le Sénat à trouver un terrain d’entente au lieu de se retrouver dans une impasse. Cependant, les circonstances l'ont obligée à remplir ce devoir constitutionnel à plusieurs reprises, démontrant son engagement à assurer le fonctionnement du Sénat.

En reconnaissance de la réussite du vice-président Harris, le leader de la majorité sénatoriale Schumer lui a remis le prestigieux « Golden Gavel » lors d'une brève cérémonie dans la salle de réception du Sénat. Le Golden Gavel est un symbole de reconnaissance décerné aux personnes qui ont apporté une contribution importante au Sénat. Fabriqué en laiton, ce prix prestigieux a été décerné pour diverses raisons au cours de l'histoire, notamment pour avoir présidé le Sénat pendant plus de 100 heures au cours d'une session.

Les votes décisifs de la vice-présidente Harris soulignent son rôle actif dans l'élaboration des politiques et la prise de décisions cruciales au Sénat. En tant que première femme, première afro-américaine et première vice-présidente d'origine asiatique, ses réalisations ouvrent la voie aux générations futures de dirigeants. Par ses actions, la vice-présidente Harris continue d'écrire l'histoire et de démontrer son engagement au service du peuple américain.

