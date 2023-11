Consolidation sur un seul Mac : mon expérience avec le nouveau MacBook Pro 14 pouces

J'ai récemment fait un voyage à l'Apple Store d'Austin et je suis rentré à la maison avec l'élégant nouveau MacBook Pro 14 pouces en noir sidéral. Cet achat n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais après avoir vu les critiques élogieuses et les vidéos pratiques captivantes plus tôt dans la semaine, je n'ai pas pu résister. Même si je partagerai des réflexions plus détaillées à l'avenir, je souhaitais fournir quelques aperçus rapides et présenter quelques images pratiques.

Avant d'acquérir ce nouveau MacBook Pro, ma configuration se composait de deux Mac : un M1 Max Mac Studio et un MacBook Air 15 pouces. Dans le but de rationaliser mon flux de travail, j'ai décidé de le consolider sur un seul Mac. Cette décision a été motivée par Stephen Hackett, et si cela ne fonctionne pas, j'ai promis en plaisantant de lui envoyer une facture pour toute perte financière subie.

Posséder deux Mac différents présente certainement des avantages et des inconvénients. J'adore Mac Studio pour sa puissance et ses performances, et il me sert de Mac toujours connecté. Cependant, la gestion des préférences, des applications et des fichiers sur deux appareils peut s'avérer fastidieuse. Bien qu'iCloud Drive contribue à atténuer certains problèmes, il n'est pas parfait. Il y a eu des cas où j'ai oublié de déplacer un fichier vers iCloud Drive et je n'ai donc pas pu y accéder sur mon MacBook Air.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces devenant désormais mon ordinateur principal, j'ai opté pour une configuration haut de gamme dotée de la puce M3 Max avec un processeur à 14 cœurs, un GPU à 30 cœurs, 36 Go de RAM et 1 To de stockage. L'ajout de quatre cœurs de processeur supplémentaires et de six cœurs de GPU supplémentaires par rapport à mon Mac Studio est impressionnant. Même si j'ai dû sacrifier un peu de RAM, passant de 64 Go à 36 Go, je ne pense pas que ce soit une différence notable.

L’une des caractéristiques les plus marquantes du nouveau MacBook Pro est sans aucun doute le ProMotion et l’écran mini-LED. Après seulement quelques heures d'utilisation, je suis déjà ravi des visuels améliorés qu'il propose. Quant à la couleur noir sidéral, elle est plus foncée que Space Grey mais toujours pas vraiment noire. Personnellement, je penche pour la couleur minuit du MacBook Air.

Une amélioration intéressante du revêtement noir sidéral est le nouveau joint d'anodisation, qui réduit efficacement les empreintes digitales. Même si je ne l'ai pas depuis longtemps, mes premières impressions sont quelque peu mitigées. Il est certainement moins sujet aux empreintes digitales que le MacBook Air de minuit, mais seul le temps nous dira à quel point il résiste.

Je prévois d'utiliser ce nouveau MacBook Pro avec mon Pro Display XDR, en le connectant avec un seul câble via ma station d'accueil OWC Thunderbolt 4. Malheureusement, Apple n'a pas encore apporté de fonctionnalités Face ID ou cellulaires au Mac, ce qui devient évident lors du processus de configuration de Touch ID.

En ce qui concerne la différence de taille d'écran, la transition du MacBook Air 15 pouces au MacBook Pro 14 pouces est quelque chose que je suis curieux de vivre. Cela aura-t-il un impact notable sur mon flux de travail ? Seul le temps nous le dira.

En conclusion, mon aventure avec le nouveau MacBook Pro 14 pouces ne fait que commencer. J'ai hâte d'approfondir cette expérience et de partager davantage d'informations à l'avenir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les déposer ci-dessous.

QFP

1. Vais-je remarquer une différence significative de performances entre le nouveau MacBook Pro et mes anciens Mac ?

Bien que le nouveau MacBook Pro offre plus de cœurs CPU et GPU que mes précédents Mac, l’amélioration réelle des performances dépendra de vos cas d’utilisation spécifiques. Cependant, on peut affirmer sans se tromper que le nouveau MacBook Pro est une machine puissante qui devrait gérer facilement les tâches exigeantes.

2. Comment l'écran du MacBook Pro 14 pouces se compare-t-il aux modèles précédents ?

Le ProMotion et l'écran mini-LED du nouveau MacBook Pro sont exceptionnels, offrant des couleurs éclatantes, un contraste amélioré et des mouvements plus fluides. Il s'agit d'une mise à niveau notable par rapport aux modèles précédents et améliore l'expérience visuelle globale.

3. Quels sont les avantages de la consolidation sur un seul Mac ?

La consolidation sur un seul Mac peut vous aider à rationaliser votre flux de travail, à réduire la complexité de la gestion de plusieurs appareils et à garantir que tous vos fichiers, préférences et applications se trouvent au même endroit. Cela peut améliorer la productivité et faciliter l’organisation.

4. La couleur noir sidéral du MacBook Pro réduit-elle réellement les empreintes digitales ?

Bien que le revêtement noir sidéral du MacBook Pro soit doté d'un joint d'anodisation amélioré pour réduire les traces de doigts, son efficacité peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, il offre une meilleure résistance aux taches par rapport à certaines autres options de couleurs.

