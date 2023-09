Hamilton vient au Pays de Galles : achetez vos billets maintenant !

La sensation musicale très attendue, Hamilton, devrait faire ses débuts au Pays de Galles au Donald Gordon Theatre du Wales Millennium Centre. Du mardi 26 novembre 2024 au samedi 25 janvier 2025, ce spectacle de Noël s'annonce comme un événement incontournable.

Les billets pour Hamilton au Pays de Galles ont été mis en vente au public le vendredi 8 septembre 2023. Les ventes en ligne ont commencé à 10 heures du matin, tandis que les lignes téléphoniques étaient ouvertes à partir de midi au Wales Millennium Centre. Si vous n'avez pas encore acheté vos billets, c'est le moment !

Hamilton raconte l'histoire remarquable d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs de l'Amérique. Inspirée de la célèbre biographie de Ron Chernow, « Alexander Hamilton », cette production extraordinaire a remporté des distinctions prestigieuses, notamment les prix Olivier, Tony, Grammy et Pulitzer.

Le créateur de la série, Lin-Manuel Miranda, est un auteur-compositeur et acteur aux multiples talents qui a également contribué à des comédies musicales populaires d'Hollywood telles que La Petite Sirène, Moana et In the Heights. Hamilton présente une toute nouvelle compagnie de théâtre et une distribution spécialement assemblées pour la tournée au Royaume-Uni et en Irlande, qui viendra à Cardiff pour une durée de neuf semaines.

Ne manquez pas votre chance d'assister à la magie de Hamilton sur scène. Réservez vos billets dès aujourd'hui et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable de musique, d'histoire et d'éclat théâtral.

