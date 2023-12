Le nouveau programme américain de renouvellement des visas exclut les personnes à charge, laissant les entreprises déçues

By

Résumé : Des milliers de titulaires de permis de travail indiens aux États-Unis pourront renouveler leur visa sans quitter le pays, grâce à un nouveau programme pilote visant à rationaliser le processus de renouvellement des visas H-1B. Cependant, le programme ne s'appliquera qu'aux principaux titulaires de visa H-1B et exclura les personnes à leur charge, ce qui a suscité l'inquiétude de ceux qui ont des familles en Amérique. Bien que cela soit considéré comme une mesure positive pour les employés individuels, les organisations professionnelles et leurs membres plaident pour une portée plus large à l'avenir, en appelant spécifiquement à l'inclusion des personnes à charge H-4. Le Département d'État prévoit de délivrer 20,000 XNUMX visas aux ressortissants étrangers déjà présents dans le pays sur une période de trois mois à partir de décembre.

Le nouveau programme pilote permettant aux titulaires de permis de travail de renouveler leur visa tout en restant aux États-Unis est certainement un pas dans la bonne direction pour des milliers de professionnels indiens. Cependant, l'exclusion des personnes à charge du programme de renouvellement a laissé de nombreuses entreprises déçues et inquiètes pour leurs employés ayant des familles.

La décision du Département d'État de n'inclure que les principaux titulaires de visa H-1B dans le programme pilote a suscité un appel en faveur d'une portée plus large à l'avenir. Les organisations professionnelles et leurs membres exhortent le Département d'État à envisager d'inclure les personnes à charge H-4, à mesure que cette initiative se développe ou se transforme en une initiative permanente.

Le programme pilote a été proposé en février et officiellement annoncé en septembre, lors de la visite aux États-Unis du Premier ministre indien Narendra Modi. Dans le système actuel, les titulaires de visa doivent attendre en moyenne 130 jours ou 6 à 8 semaines pour obtenir un rendez-vous pour un visa dans leur pays d'origine, ce qui rend les voyages internationaux difficiles sans renouveler le visa tous les trois ans.

Avec ce nouveau programme, le Département d'État prévoit de délivrer 20,000 XNUMX visas aux ressortissants étrangers déjà présents aux États-Unis sur une période de trois mois, à partir de décembre. La majorité de ces visas seront accordés à des ressortissants indiens, compte tenu de leur statut de plus grand groupe de travailleurs qualifiés aux États-Unis.

L'objectif du programme est d'accélérer le processus de renouvellement de visa pour les voyageurs indiens, en leur permettant d'obtenir des rendez-vous plus rapidement et d'éviter d'avoir à retourner en Inde ou ailleurs pour un rendez-vous de visa. Cela libérera également des ressources pour les missions américaines en Inde, car elles pourront se concentrer davantage sur le traitement des nouvelles demandes de visa.

Bien que le programme pilote actuel apporte un certain soulagement aux titulaires de visa H-1B individuels, les préoccupations soulevées par les entreprises soulignent la nécessité d'une approche plus inclusive prenant également en compte le bien-être des personnes à charge. Seul le temps nous dira si le programme pilote évoluera pour répondre à ces demandes à l’avenir.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le nouveau programme américain de renouvellement des visas exclut les personnes à charge, laissant les entreprises déçues