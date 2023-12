Guild Wars 2 lance la version bêta étendue de maîtrise des armes

Joueurs de Guild Wars 2, réjouissez-vous ! La version bêta tant attendue de maîtrise des armes étendue est maintenant ouverte, offrant aux testeurs la possibilité de se plonger dans le domaine passionnant des options de construction supplémentaires. Attendez-vous à voir des envoûteurs fascinants brandissant des fusils et des nécromanciens brandissant des épées comme jamais auparavant. Mais ce n'est pas tout : la version bêta inclut une pléthore de nouvelles options d'armes et de compétences pour les neuf professions.

Conçue pour élargir les options de construction et combler les lacunes des stratégies de jeu viables, cette version bêta est sur le point de révolutionner la façon dont les joueurs abordent le combat. La version bêta restera ouverte jusqu'à 10h00, heure du Pacifique, le 3 décembre, offrant à toute personne disposant d'un compte valide la chance d'expérimenter les nouveaux styles d'armes. Pour participer, créez simplement un personnage avec n'importe quelle profession et plongez dans le monde ouvert, participez à un PvP structuré ou aventurez-vous dans le contenu de groupe stimulant Fractals of The Mists.

Pendant la version bêta, les joueurs sont encouragés à laisser leurs commentaires sur les fils de discussion du forum de commentaires bêta dédié à chaque profession. L'équipe de GW2 attend avec impatience de découvrir ce que les joueurs apprécient et n'apprécient pas dans les nouvelles options. Votre contribution jouera un rôle crucial dans l’élaboration de la mise en œuvre finale de ces ajouts passionnants.

Préparez-vous pour Guild Wars 2 : Secrets of the Obscure, la version qui introduira de nouvelles options de maîtrise des armes. En tant que deuxième mise à jour majeure de l’extension, cette prochaine version promet de propulser le jeu vers de nouveaux sommets. Cependant, il est important de noter que posséder l’extension sera nécessaire pour profiter pleinement de toutes les nouvelles options incroyables.

En témoignage de leur engagement envers la satisfaction des joueurs, l'équipe Guild Wars 2 a également publié une nouvelle mise à jour pour le jeu en direct. Les joueurs peuvent s'attendre à une série de changements d'équilibrage, ainsi qu'à des ajustements du contenu liés aux exigences et aux objectifs de Secrets of the Obscure. Pour une liste détaillée des modifications, assurez-vous de consulter les notes de mise à jour sur le site officiel de Guild Wars 2.

Alors préparez-vous, explorez la version bêta étendue de maîtrise des armes et préparez-vous à l'avenir sensationnel qui vous attend dans Guild Wars 2: Secrets of the Obscure !

Questions fréquentes

Q : Pendant combien de temps la version bêta étendue de maîtrise des armes sera-t-elle ouverte ?

R : La version bêta sera ouverte jusqu'à 10h00, heure du Pacifique, le 3 décembre.

Q : Qui peut participer à la version bêta ?

R : Tous les joueurs de Guild Wars 2 possédant un compte en règle sont invités à rejoindre la version bêta.

Q : Les nouvelles options d'armes seront-elles disponibles pour toutes les professions ?

R : Oui, les neuf professions recevront au moins une nouvelle option d'arme.

Q : Quel est le but de la version bêta ?

R : La version bêta est destinée à recueillir les commentaires des joueurs et à identifier les changements ou améliorations nécessaires avant la version finale.

Q : Dois-je posséder l'extension pour accéder aux nouvelles options d'armes ?

R : Oui, pour profiter pleinement de toutes les nouvelles options, vous devrez posséder Guild Wars 2: Secrets of the Obscure.