Netflix ajoute la trilogie GTA à sa bibliothèque de jeux

Netflix a apporté un ajout significatif à sa section de jeux en acquérant trois titres emblématiques de la série Grand Theft Auto. À partir d'aujourd'hui, les abonnés Netflix auront accès à GTA 3, Vice City et San Andreas dans leur version mobile de la Definitive Edition. Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan de Netflix visant à élargir son offre de jeux et à répondre à la demande croissante des joueurs.

Alors que Rockstar proposait auparavant ces jeux à un nombre limité de membres GTA+, Netflix les met désormais à la disposition de tous ses abonnés standards sans frais supplémentaires. Il s’agit sans aucun doute d’une occasion passionnante pour les fans de revisiter ces jeux classiques et de revivre la nostalgie associée à Liberty City, Vice City et San Andreas.

L’ajout de ces jeux n’est pas seulement un régal pour les abonnés Netflix existants, mais aussi une initiative astucieuse pour attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Avec l’inclusion de la très populaire trilogie GTA, Netflix démontre son engagement à offrir une expérience de jeu de plus en plus diversifiée.

De plus, cette extension n’est qu’un début pour Netflix Games. La plate-forme prévoit d'incorporer davantage de titres de jeux, y compris des exclusivités comme Hades, dont la sortie est prévue en 2024 pour iOS, et d'autres jeux acclamés par la critique comme Death's Door et Katana Zero. Cette expansion progressive de la bibliothèque de jeux de Netflix promet un avenir radieux aux amateurs de jeux sur la plateforme.

Pour accéder aux jeux Netflix, les utilisateurs peuvent simplement se connecter à leur compte Netflix via l'application Netflix, l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Ils auront besoin d’un abonnement Netflix actif et d’un iPhone avec iOS 16.0 ou version ultérieure et d’une puce A12 ou d’un smartphone Android.

Ainsi, que vous soyez fan de l'ambiance de Miami de Vice City, du décor new-yorkais de GTA 3 ou du décor de San Andreas à Los Angeles, cette mise à jour de Netflix vous offrira certainement des heures de divertissement et des moments nostalgiques.