Les fans de Cyberpunk 2077 remarquent des similitudes entre GTA 6 et leur jeu préféré

Dans une tournure surprenante des événements, les fans de Cyberpunk 2077 ont remarqué des similitudes entre la nouvelle bande-annonce de Grand Theft Auto 6 et leur jeu bien-aimé. La bande-annonce de GTA 6, qui a été divulguée un jour avant sa première prévue, présente deux protagonistes nommés Lucia et Jason. Cependant, c'est l'apparence de Jason qui a retenu l'attention des joueurs de Cyberpunk 2077.

Plusieurs joueurs sur les plateformes de médias sociaux ont souligné que Jason présente une ressemblance frappante avec le personnage masculin V de Cyberpunk 2077. Un utilisateur a suggéré avec humour que Jason quitterait Lucia, changerait son nom en Vincent et se dirigerait vers Night City, faisant référence à un endroit clé. dans le jeu Cyberpunk. D'autres ont également comparé des images de Jason et du mâle V côte à côte, soulignant la ressemblance entre les deux personnages.

Il est intéressant de noter que ces observations ont suscité des discussions et des mèmes au sein de la communauté des joueurs. Certains joueurs sont même allés jusqu'à créer des collages d'images, mettant en vedette le couple criminel Jason et Lucia aux côtés du mâle V et de l'un de ses intérêts romantiques potentiels dans Cyberpunk 2077. Les ressemblances sont difficiles à ignorer.

Malgré les similitudes, il convient de noter que la bande-annonce de GTA 6 a été très attendue par les fans et a déjà battu des records en termes de vues. La bande-annonce offre un aperçu de la représentation de Miami, Vice City, par Rockstar, et est remplie de détails complexes et de références à des événements réels.

Alors que les joueurs PC ont été déçus par le manque d’inclusion dans l’annonce de la date de sortie, la fuite et les grèves et retraits de contenu qui ont suivi ont également atténué l’enthousiasme entourant la bande-annonce. Cependant, avec plus de 100 millions de téléspectateurs attendant avec impatience la sortie de Grand Theft Auto 6, il semble que le fandom pour cette franchise de jeux emblématique reste fort.

Alors que les communautés GTA et Cyberpunk continuent de spéculer et de partager leurs observations, il est clair que cette connexion inattendue entre les deux jeux a déclenché une conversation unique au sein du monde du jeu vidéo.

