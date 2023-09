La taille du fichier et la durée du gameplay de Grand Theft Auto VI sont préoccupantes

La sortie très attendue de Grand Theft Auto VI a laissé les fans attendre avec impatience toute nouvelle ou mise à jour de Rockstar Games. Bien que le jeu soit encore en développement, le manque d’informations a conduit à un flux constant de rumeurs et de spéculations parmi les fans.

Une rumeur récente qui a retenu l'attention est l'affirmation selon laquelle GTA VI aurait une taille de fichier énorme de 750 Go et une durée de jeu d'environ 400 heures. Cela a suscité des inquiétudes chez les joueurs, en particulier ceux qui sont limités par l’espace de stockage de la console.

La taille supposée des fichiers pose un problème important aux joueurs sur PC et sur console. La PS5, par exemple, dispose d’un disque dur interne SSD de 825 Go, mais après avoir réservé de l’espace pour les fichiers système, il ne reste plus aux joueurs que 667 Go. La taille du fichier de GTA VI dépasse ce nombre de plus de 80 Go. Si la Xbox Series X dispose d'une capacité de stockage légèrement supérieure de 1 To, la situation reste tendue, notamment pour le modèle Series S avec son disque dur SSD de 512 Go.

Pour surmonter ce problème de stockage potentiel, les joueurs devront investir dans un stockage interne SSD supplémentaire pour la PS5 ou dans des cartes d'extension SSD pour la Xbox Series X|S.

Bien que ces rumeurs suscitent l’inquiétude des joueurs, il est important de les prendre avec des pincettes jusqu’à ce qu’elles soient confirmées. Il semble peu probable que Grand Theft Auto VI nécessite une telle quantité d’espace de stockage. Néanmoins, cela met en évidence les défis potentiels auxquels les joueurs peuvent être confrontés en raison de la taille croissante des fichiers et des options de stockage limitées.

Alors que les fans attendent la sortie de Grand Theft Auto VI, il est clair que la capacité de stockage sera un facteur à prendre en compte pour de nombreux joueurs. Que les rumeurs soient vraies ou non, on espère que les développeurs trouveront des moyens d'optimiser la taille des fichiers sans compromettre la qualité ou la durée du jeu.

