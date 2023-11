Grounded Update présente Playgrounds : un nouveau monde de créativité et d'aventure

Grounded, le jeu d'action et de survie populaire développé par Obsidian Entertainment, vient de recevoir sa plus grande mise à jour à ce jour avec l'introduction de Playgrounds. Cette nouvelle fonctionnalité passionnante permet aux joueurs de libérer leur créativité et de transformer leur jardin en un havre personnalisé rempli d'expériences personnalisées.

Les terrains de jeux de Grounded offrent aux joueurs un vaste éventail de possibilités. Avec plus de 300 accessoires artistiques mondiaux, plus de 400 objets, plus de 100 objets récoltables et même des créatures personnalisables, les joueurs peuvent concevoir et construire leurs propres environnements uniques. Qu'il s'agisse de créer un pays fantastique ou une zone de survie difficile, les options sont infinies.

L'une des fonctionnalités les plus impressionnantes de Playgrounds est la prise en charge des options logiques avancées. Les joueurs peuvent désormais mettre en œuvre des vérifications de conditions, des portes logiques et des minuteries pour créer des mécanismes de jeu complexes et dynamiques. Cette profondeur de personnalisation est rendue possible grâce à une gamme de gadgets tels que des boutons, des interrupteurs, des leviers et des plaques de pression. La seule limite est votre imagination!

De plus, Playgrounds comprend des options de jeu personnalisées qui permettent aux joueurs d'affiner leur expérience. De l'ajustement de la durée jour/nuit au réglage de la difficulté de survie, des taux de réapparition et de la mise à l'échelle des créatures, les joueurs ont un contrôle total sur les paramètres de jeu.

La mise à jour apporte également des améliorations au mode de difficulté moyenne et aux fonctionnalités de la carte. Les dégâts ennemis en mode de difficulté moyenne ont été réduits de 10 %, offrant une expérience de jeu plus équilibrée. Les animaux de compagnie, quant à eux, sont désormais invincibles par défaut. La carte a été étendue avec diverses icônes, notamment des marqueurs pour les brasseurs de lait, des objets collectés, des tyroliennes nommées individuellement et une option à bascule pour la visibilité du groupe. Naviguer et se coordonner avec vos coéquipiers n’a jamais été aussi simple.

Partager vos chefs-d'œuvre créatifs avec d'autres est un jeu d'enfant dans Grounded. Générez simplement un identifiant de code pour votre terrain de jeu, et les autres joueurs pourront facilement télécharger et découvrir votre création par eux-mêmes.

Le patch 1.3, qui introduit la mise à jour Playgrounds, est désormais disponible sur les plateformes Xbox, PC et Game Pass. Plongez dès aujourd'hui dans ce nouveau monde de créativité, d'aventure et de découverte dans Grounded !

QFP

Q : Comment puis-je accéder à la fonctionnalité Playgrounds dans Grounded ?

R : La fonctionnalité Playgrounds est disponible dans le dernier patch (1.3) de Grounded. Assurez-vous que votre jeu est mis à jour et vous pourrez immédiatement commencer à créer et explorer des expériences personnalisées.

Q : Puis-je partager mes créations Playground avec d'autres joueurs ?

R : Oui, vous pouvez partager vos créations Playground avec d’autres. Chaque terrain de jeu personnalisé est livré avec un identifiant de code unique que vous pouvez partager avec d'autres joueurs. Ils peuvent ensuite télécharger et profiter de votre création.

Q : Existe-t-il des limitations aux options de personnalisation dans Playgrounds ?

R : Les options de personnalisation dans Playgrounds sont vastes et diverses, vous permettant de libérer votre créativité. Cependant, certains éléments et accessoires peuvent avoir des restrictions basées sur la mécanique et l'équilibre du jeu.

Q : Puis-je jouer à Playgrounds sur n’importe quelle plateforme ?

R : Oui, la fonctionnalité Playgrounds est disponible sur les plateformes Xbox, PC et Game Pass. Vous pouvez créer et profiter d'expériences personnalisées quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.