Grand Theft Auto : La Trilogie – L'édition définitive arrive sur Netflix

Netflix vient de sortir le très attendu Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Cette collection comprend trois jeux policiers emblématiques : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Mis à jour pour une nouvelle génération de joueurs, ces jeux sont désormais disponibles pour jouer sur votre téléphone ou votre tablette à l'aide de l'application Netflix.

Chaque jeu offre un monde ouvert unique et diversifié où les joueurs peuvent se plonger dans des histoires passionnantes, entreprendre des missions secondaires ou simplement explorer les vastes environnements de jeu. La liberté de faire ce que vous voulez est au cœur de ces épopées policières.

Dans Grand Theft Auto III, qui se déroule à Liberty City, les joueurs incarnent Claude, un protagoniste silencieux cherchant à se venger de son ex-petite amie et du cartel qu'elle dirige désormais. Avec un récit sombre et comique et un large éventail de gangs à affronter, ce jeu a défini le gameplay en monde ouvert en 2001.

Grand Theft Auto : Vice City ramène les joueurs dans les années 80 à Vice City, où ils incarnent le gangster Tommy Vercetti. Exprimé par Ray Liotta, Tommy doit atteindre le sommet de la pègre et récupérer les marchandises volées après qu'un trafic de drogue ait mal tourné.

Enfin, dans Grand Theft Auto : San Andreas, les joueurs se mettent dans la peau de Carl « CJ » Johnson, qui retourne dans son ancien quartier après les funérailles de sa mère. CJ doit laver son nom et protéger sa famille des flics corrompus. Ice-T et Samuel L. Jackson prêtent leur voix à cette aventure palpitante.

The Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sur Netflix offre la même expérience immersive que les jeux originaux, avec des mises à niveau supplémentaires pour les consoles modernes. Les bandes sonores emblématiques que les fans adorent sont également préservées.

Alors qu'est-ce que tu attends? Rejoignez Claude, Tommy et CJ dans leurs voyages épiques et vivez dès maintenant l'excitation de la trilogie Grand Theft Auto sur Netflix. Cliquez sur les liens ci-dessous pour commencer à jouer :

– Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto Vice City

- Grand Theft Auto San Andreas