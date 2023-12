De nouveaux défis passionnants vous attendent dans la compétition hebdomadaire Gran Turismo 7

Les très attendus défis hebdomadaires de Gran Turismo 7 sont de retour, offrant aux joueurs du monde entier une chance de montrer leurs talents de pilote et de gagner des récompenses incroyables. L'ensemble de défis de cette semaine comprend cinq événements passionnants qui vous tiendront en haleine pendant les sept prochains jours.

L'un des défis les plus remarquables est l'événement spécial à Road Atlanta. Créé exclusivement pour cette semaine, les coureurs s'affronteront dans une course palpitante de cinq tours en utilisant le Radical SR3 SL ultra-rapide. Sans aucune restriction sur les points de performance (PP), cet événement promet d'être une bataille pour la victoire pleine d'adrénaline et une lourde récompense de 81,000 XNUMX crédits.

Pour les amateurs de vitesse, la Porsche Cup du Circuit de Spa-Francorchamps est un défi incontournable. Participez à cette course exténuante de cinq tours avec une Porsche de 650 PP ou moins, et si vous en sortez victorieux, vous serez récompensé par un prix impressionnant de 87,500 XNUMX crédits.

Pendant ce temps, la Clubman Cup 550 japonaise à Autopolis International Racing Course offre aux coureurs l'occasion de démontrer leurs compétences au cours de trois tours intenses. Prenez le contrôle d'une voiture de route japonaise, avec un PP suggéré de 550, et visez le drapeau à damier pour réclamer une récompense de 20,000 XNUMX crédits.

Il ne faut pas oublier que l'European Sunday Cup 400 sur le circuit d'Indy de Brands Hatch propose une course européenne passionnante de voitures de route. Avec seulement deux tours pour prouver votre valeur, la victoire dans cette épreuve vous rapportera un respectable 7,000 XNUMX crédits.

Enfin, libérez vos compétences tout-terrain lors de la course de camionnettes au lac Colorado Springs. Sautez au volant d'un Ford F150 Raptor ou d'un Toyota Tundra TRD équipé de pneus Dirt et partez à la conquête de la course de trois tours. Une généreuse récompense de 30,000 XNUMX crédits attend le gagnant.

Relever ces défis s’accompagne de son propre ensemble de récompenses. En terminant un événement, vous gagnerez un ticket de 100,000 200,000 crédits. Terminez trois événements et vous serez récompensé par un ticket de 100,000 500,000 crédits. Pour relever le défi ultime, terminez les cinq événements et recevez un ticket de roulette cinq étoiles, offrant une chance de gagner XNUMX XNUMX ou XNUMX XNUMX crédits.

Préparez-vous, mettez le pied sur le métal et relevez ces défis exaltants dans Gran Turismo 7. Prouvez que vous êtes le pilote ultime et réclamez vos récompenses bien méritées. Consultez plus d’articles sur les défis hebdomadaires de Gran Turismo 7 pour rester au courant des dernières actions de course.