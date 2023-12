Un nouveau groupe de travail est nommé pour mettre en œuvre le programme d'allégement de l'impôt foncier Stay NJ dans le New Jersey

Un groupe de travail a été nommé pour mettre en œuvre le nouveau programme d'allégement de l'impôt foncier Stay NJ dans le New Jersey. Le programme, qui vise à réduire de moitié les factures d'impôt foncier pour les propriétaires âgés de l'État, a été promulgué dans le cadre du processus budgétaire de l'exercice 2024. Le groupe de travail est composé de six membres, dont le trésorier de l'État et le commissaire aux affaires communautaires, ainsi que des membres du public nommés par le gouverneur, le président du Sénat et le président de l'Assemblée.

Le gouverneur Phil Murphy a déclaré que les membres du groupe de travail apportent une riche expérience en matière de politiques publiques, notamment en ce qui concerne l'impact des impôts fonciers sur les communautés locales. Le groupe de travail travaillera ensemble pour faire du New Jersey un endroit plus abordable où les familles peuvent vivre et vieillir chez elles.

Le groupe de travail examinera tous les programmes d'allègement de l'impôt foncier existants de l'État et présentera des recommandations sur la façon de les restructurer et de les consolider en un seul programme rationalisé pour les personnes âgées. L’objectif est de créer un processus de demande unique et d’intégrer les différents programmes dans un programme complet d’allègement de l’impôt foncier. La date cible de mise en œuvre est le 1er janvier 2026.

En outre, David Ridolfino, ancien directeur du Bureau national de la gestion et du budget, assumera les fonctions de directeur exécutif du groupe de travail. Il sera assisté par des agents de la Direction du Trésor.

Le programme Stay NJ fait partie des efforts de l'État visant à rendre le New Jersey plus abordable pour les résidents, en particulier les personnes âgées. Il s'appuie sur des programmes existants tels que les programmes Senior Freeze et ANCHOR, qui offrent un allègement de l'impôt foncier aux personnes âgées. Le groupe de travail travaillera également à simplifier et à harmoniser ces programmes afin de permettre aux propriétaires et locataires âgés de réaliser des économies encore plus importantes.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un nouveau groupe de travail est nommé pour mettre en œuvre le programme d'allégement de l'impôt foncier Stay NJ dans le New Jersey