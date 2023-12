L'Illinois étend le programme de bibliothèque d'imagination de Dolly Parton à tout l'État

By

L'Illinois franchit une étape majeure vers la promotion de l'alphabétisation de la petite enfance avec le lancement à l'échelle de l'État du programme Imagination Library de Dolly Parton. Le gouverneur JB Pritzker a annoncé le partenariat avec la Dollywood Foundation, qui fournit des livres gratuits et adaptés à l'âge des enfants de la naissance à cinq ans. Le programme, qui a été exécuté avec succès dans quarante comtés de l'Illinois, devrait désormais couvrir l'ensemble de l'État.

La recherche a constamment montré que les cinq premières années de la vie sont cruciales pour le développement d'un enfant, environ 90 % du développement cérébral se produisant au cours de cette période. En fournissant des livres gratuits aux enfants, le programme Imagination Library vise à inspirer l’amour de la lecture et à préparer les enfants à l’école. Des études ont montré que les enfants qui participent au programme démontrent une préparation accrue à la maternelle et de meilleurs résultats scolaires.

Le gouverneur Pritzker a souligné l'importance de l'alphabétisation précoce pour les jeunes apprenants, déclarant : « La recherche montre que l'alphabétisation précoce fait une grande différence pour nos plus jeunes apprenants lorsqu'il s'agit de développer le langage et les compétences sociales. » Le budget du gouverneur pour l'année fiscale 24 alloue 1.6 million de dollars pour soutenir le programme et poursuivre les objectifs de l'État en matière d'éducation de la petite enfance.

Dolly Parton a exprimé son enthousiasme face à l'expansion du programme, en disant : « Merci au gouverneur JB Pritzker et à tous nos partenaires de programme locaux à travers l'Illinois qui ont travaillé si dur pour faire de ce rêve une réalité. Le programme Imagination Library, fondé par Dolly Parton en 1995, a déjà offert plus de 220 millions de livres gratuits aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour garantir que tous les enfants puissent participer, de nouveaux partenaires de programme locaux sont nécessaires et les programmes existants de la bibliothèque Imagination sont encouragés à étendre leur capacité à inscrire des enfants supplémentaires. En supprimant les obstacles à l'alphabétisation précoce et en donnant accès aux livres à la maison, le programme vise à autonomiser les enfants et à améliorer les taux d'alphabétisation, quel que soit le milieu socio-économique.

Élargir l’accès aux livres et favoriser l’amour de la lecture profitera non seulement aux enfants pendant leurs premières années, mais aura également des effets à long terme sur leur santé globale et leur bien-être économique. Le partenariat du gouvernement de l'Illinois avec le programme Imagination Library démontre son engagement à soutenir l'éducation de la petite enfance et à bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants de l'État.