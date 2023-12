Le gouverneur Pritzker rejette les projets de camp de tentes pour migrants à Chicago, invoquant des préoccupations environnementales

By

Dans un geste important, le gouverneur JB Pritzker a rejeté les projets de la ville de Chicago d'établir un camp de tentes pour migrants à Brighton Park. La décision intervient après que des préoccupations concernant la sécurité environnementale ont été soulevées par un rapport environnemental.

Le gouverneur Pritzker a souligné son engagement à assurer la sécurité des demandeurs d'asile tout en leur offrant des opportunités d'indépendance. Il a déclaré : « Nous ne procéderons pas à l'hébergement de familles sur un site où de graves préoccupations environnementales sont encore présentes. Mon administration reste engagée dans un plan fondé sur des données pour améliorer la réponse aux demandeurs d’asile.

Malgré les affirmations de la ville selon lesquelles le site était sécuritaire pour un usage résidentiel temporaire, une évaluation environnementale a mis en évidence la présence de sols contaminés. Des travaux d'assainissement ont été entrepris, impliquant l'enlèvement des sols contaminés du site.

Cependant, l'Agence de protection de l'environnement de l'Illinois (IEPA) a examiné l'analyse de la ville et l'a jugée inadéquate. L’examen a révélé que les échantillons de sol et les mesures d’assainissement en place étaient insuffisants. L'IEPA a souligné que le bien-être des résidents et des travailleurs devrait être la priorité absolue.

Le bureau du gouverneur a déclaré qu'un échantillonnage supplémentaire du sol était nécessaire pour évaluer de manière exhaustive les conditions environnementales du site. Ils ont également souligné la nécessité d’une barrière technique élargie pour protéger contre l’exposition humaine à un sol contaminé.

Cette décision du gouverneur Pritzker souligne l'importance de donner la priorité à la sécurité et au bien-être des migrants tout en tenant compte des préoccupations environnementales. Il reflète un engagement en faveur d'une approche approfondie et globale pour répondre aux besoins des demandeurs d'asile à Chicago.

