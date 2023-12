Les Républicains de l’Ohio s’affrontent à propos de la marijuana cultivée sur place

By

Récemment, les législateurs républicains de l'Ohio sont engagés dans un débat houleux sur la question de savoir si les résidents devraient être autorisés à cultiver de la marijuana chez eux. Ce désaccord est apparu à peine un mois après que les électeurs de l’Ohio ont approuvé la légalisation de la marijuana à usage adulte dans l’État. Les opinions contradictoires au sein du GOP soulèvent des questions sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la marijuana.

Lundi, les républicains du Sénat de l'Ohio ont proposé des changements qui élimineraient la culture domestique de la marijuana, augmenteraient les taxes et redistribueraient les revenus générés par les taxes sur la marijuana. Cependant, mardi, le représentant Jamie Callender a présenté un projet de loi distinct visant à préserver le droit de cultiver de la marijuana à la maison.

Callender croit fermement que la voix du peuple doit être respectée et que la loi devrait autoriser six plantes par personne et jusqu'à douze plantes par foyer. Cette position contredit la proposition des républicains du Sénat d'interdire complètement la culture à domicile.

De plus, le projet de loi 354 de Callender suggère de mettre en place des garde-fous pour empêcher la consolidation des plantes dans des opérations de culture à grande échelle, d'ajouter une taxe de 10 % sur les cultivateurs de marijuana et d'établir une répartition équitable des recettes fiscales entre divers programmes et institutions.

Le débat sur la marijuana cultivée sur place se déroule simultanément avec des discussions autour de la direction de la Chambre des représentants de l'Ohio. Même si les changements proposés seront examinés par les législateurs, un vote sur la question pourrait ne pas avoir lieu cette semaine.

La refonte du programme de marijuana proposée par le Sénat devrait également être votée dans un avenir proche, ce qui pourrait rendre la situation encore plus complexe. Il reste incertain que les deux parties parviennent à un compromis, car le Sénat s’est montré réticent à céder sa position.

Alors que l'Ohio se prépare à mettre en œuvre son programme légal de marijuana le 7 décembre, il est essentiel que les législateurs trouvent un terrain d'entente et assurent une transition en douceur pour les résidents. Les opinions divergentes au sein du parti républicain mettent en évidence les complexités liées à la réglementation de la marijuana et reflètent les défis plus larges associés au processus de légalisation.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les Républicains de l’Ohio s’affrontent à propos de la marijuana cultivée sur place