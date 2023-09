Nouvelle télécommande Chromecast de Google repérée dans la version bêta d'Android TV

By

Google semble développer un nouveau Chromecast avec Google TV, et des découvertes récentes dans la version bêta d'Android TV 14 suggèrent qu'il pourrait être livré avec une télécommande mise à jour. Mishaal Rahman, passionné de technologie et plongeur approfondi sur Android, a découvert une vidéo système présentant un aperçu de ce qui semble être une toute nouvelle télécommande conçue pour contrôler le logiciel Google TV.

La nouvelle télécommande ressemble à la télécommande plate actuelle en forme de pilule qui a été introduite pour la première fois en 2020. Cependant, elle présente quelques changements notables. L’une des différences majeures réside dans l’ajout de boutons supplémentaires. Les six boutons de commande principaux précédents semblent avoir été réorganisés pour faire place à ce qui pourrait potentiellement être une nouvelle bascule de volume ou de canal. Ce nouveau bouton correspond au diamètre des boutons du visage de la télécommande.

La télécommande repensée comprend également un bouton étoile sur le côté droit de la dernière rangée. On pense que ce bouton est un « bouton magique » personnalisable qui a été initialement divulgué en 2020 mais n’a pas été intégré à la conception finale de la télécommande d’origine. Le bouton étoile pourrait potentiellement permettre aux utilisateurs de créer des raccourcis vers leurs applications préférées, offrant ainsi un moyen pratique d'accéder au contenu fréquemment utilisé.

Ces derniers mois, Google a élargi ses options de contrôle pour ses produits. En janvier, la société a ajouté de nouvelles télécommandes TV à l'application Google Home. De plus, la dernière tablette Pixel publiée par Google inclut des commandes de maison intelligente lorsqu'elle est connectée. Si la nouvelle télécommande Google TV et Chromecast sont effectivement réels, nous en entendrons peut-être davantage lors du prochain événement Made by Google de Google le 4 octobre.

