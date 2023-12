La Google Nest Cam présente la détection de porte de garage et plus de fonctionnalités

Google étend les capacités de ses caméras de sécurité Nest avec l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité de détection de porte de garage. La fonctionnalité utilise la détection d'image AI pour identifier si la porte de garage est fermée, ouverte ou laissée ouverte, et envoie une alerte à l'utilisateur via l'application Google Home. Cette fonctionnalité fait partie de l'aperçu public de l'application Google Home et devrait être déployée cette semaine.

En plus de la fonction de détection de porte de garage, Google intègre également la Nest Outdoor Cam de première génération à l'application Google Home, permettant aux utilisateurs de visualiser des clips enregistrés, d'accéder à un historique complet de la caméra et d'ajuster les paramètres de la caméra directement via l'application. Cette intégration permet aux utilisateurs d'intégrer leurs caméras Nest dans leurs domotiques intelligentes à l'aide de Google Home.

De plus, Google introduit la possibilité de créer des clips téléchargeables de longueur personnalisée à partir de vidéos enregistrées. Les utilisateurs peuvent découper des clips vidéo d'événements existants en sélectionnant une heure de début et une durée parmi une gamme d'options. Cette fonctionnalité n'était auparavant disponible que dans l'application Nest, mais sera désormais accessible via l'application Google Home.

L'introduction de ces nouvelles fonctionnalités améliore la fonctionnalité et la commodité des caméras de sécurité Nest. Grâce à la fonction de détection de porte de garage, les utilisateurs peuvent recevoir des alertes et suivre à distance l'état de leur porte de garage. L'intégration de la Nest Outdoor Cam dans l'application Google Home simplifie la gestion des paramètres de la caméra et permet une intégration transparente avec d'autres appareils domestiques intelligents. La possibilité de créer des clips de durée personnalisée permet aux utilisateurs de capturer et de partager les séquences les plus pertinentes de leurs vidéos enregistrées.

Alors que Google continue d'améliorer son écosystème Nest, les utilisateurs peuvent s'attendre à encore plus d'améliorations à l'avenir, telles que l'historique des événements et de la chronologie sur la version Web de Google Home et la possibilité de télécharger des clips directement depuis l'application.

FAQ:

1. Comment fonctionne la fonction de détection de porte de garage ?

La fonction de détection de porte de garage utilise la détection d'image AI pour identifier si la porte est fermée, ouverte ou laissée ouverte. Il envoie des alertes à l'utilisateur via l'application Google Home.

2. Quelles caméras Nest sont compatibles avec la fonction de détection de porte de garage ?

La fonction de détection de porte de garage est compatible avec la Nest Cam (intérieure, filaire, 2e génération) ou la Nest Cam (batterie), qui nécessitent toutes deux un abonnement Nest Aware.

3. Puis-je visualiser les clips enregistrés et régler les paramètres de la caméra dans l'application Google Home ?

Oui, grâce à l'intégration de la Nest Outdoor Cam de première génération dans l'application Google Home, les utilisateurs peuvent visualiser les clips enregistrés, accéder à l'historique complet de la caméra et ajuster les paramètres de la caméra.

4. Comment puis-je créer des clips de durée personnalisée à partir de vidéos enregistrées ?

Les utilisateurs peuvent désormais créer des clips de durée personnalisée en sélectionnant une heure de début et une durée parmi une gamme d'options directement dans l'application Google Home.

5. Quelles autres fonctionnalités pouvons-nous attendre de Google à l’avenir ?

Google prévoit d'introduire l'historique des événements et de la chronologie dans Google Home pour le Web et d'offrir la possibilité de télécharger des clips directement depuis l'application. Cependant, les détails précis et les délais n’ont pas encore été annoncés.

(Source : The Verge – [insérer l’URL])