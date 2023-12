Gemini Nano de Google : révolutionner l'IA hors ligne sur votre téléphone

By

Gemini Nano de Google révolutionne le fonctionnement de l'intelligence artificielle (IA) sur votre téléphone, éliminant le besoin d'une connexion Internet. Si Gemini, le grand modèle linguistique (LLM) de Google, est plus adapté aux centres de données, l'entreprise a développé une version réduite, Nano, pour une utilisation locale et hors ligne.

Actuellement, le seul téléphone compatible avec Gemini Nano est le Pixel 8 Pro. La fonctionnalité de décembre pour le Pixel 8 Pro comprend deux fonctionnalités alimentées par Gemini Nano : la fonction de résumé automatique dans l'application Recorder et la fonction Smart Reply dans le clavier Gboard. Ces fonctionnalités fonctionnent hors ligne, offrant une expérience utilisateur rapide et transparente.

Google a commencé modestement avec Nano, en déployant des fonctionnalités basées sur Gemini en anglais et limitées à des applications spécifiques comme WhatsApp. Cependant, la société prévoit d’étendre ses capacités et sa disponibilité à l’avenir. Ils développent même un Bard pour Assistant propulsé par Gemini sur les téléphones Pixel, promettant une expérience utilisateur améliorée.

Gemini Nano est peut-être plus petit, mais ses performances sont impressionnantes. Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, déclare que Nano est un modèle incroyable compte tenu de ses contraintes. L'objectif était de créer une version très performante de Gemini sans surcharger le stockage ni chauffer le processeur du téléphone.

Bien qu'actuellement compatible uniquement avec le processeur Tensor 3 de Google, Google travaille à l'intégration de Nano dans Android dans son ensemble. La société a introduit AICore, un service système que les développeurs peuvent exploiter pour intégrer des fonctionnalités basées sur Gemini dans leurs applications. Cela nécessitera des puces haut de gamme, et Google mentionne Qualcomm, Samsung et MediaTek comme entreprises travaillant sur des processeurs compatibles.

La vision de Google pour les téléphones Pixel en tant qu'appareils IA devient une réalité avec des avancées telles que Gemini Nano. L’intégration de l’IA dans les appareils Android haut de gamme a le potentiel de transformer l’expérience utilisateur, en rendant les appareils plus intelligents et plus efficaces au fil du temps. Si vous recherchez un téléphone offrant des capacités d'IA de pointe, le Pixel 8 Pro avec Gemini Nano est l'appareil sur lequel faire des folies.