Google ouvre l'expérience visiteur à Mountain View

Google s'apprête à ouvrir la Google Visitor Experience à son siège social à Mountain View, en Californie. La nouvelle destination vise à offrir aux visiteurs l'opportunité de découvrir Google et sa communauté locale. L'expérience du visiteur se déroule dans l'immeuble de bureaux « Gradient Canopy » en forme de tente de l'entreprise, anciennement connu sous le nom de Charleston East.

L'expérience des visiteurs de Google comprendra une gamme d'équipements, notamment un Google Store où les visiteurs pourront en savoir plus et acheter des produits matériels Pixel. Il s'agira du troisième magasin Google Store, après ceux de Chelsea et de Williamsburg à New York.

De plus, l'expérience du visiteur comprendra un café public appelé « Café @ Mountain View », offrant un espace permettant aux visiteurs de se détendre et de profiter de rafraîchissements. « The Plaza » proposera des œuvres d'art en plein air, des événements et d'autres programmes dont les visiteurs pourront profiter.

Le lieu abritera également « The Huddle », un espace dédié à l'organisation d'événements de groupes communautaires locaux et d'activités à but non lucratif. De plus, un « Pop-Up Shop » mettra en valeur et soutiendra les entreprises locales.

Actuellement, les visiteurs du campus de Google ne peuvent vivre qu'une expérience limitée, sans boutique de cadeaux officielle disponible. La nouvelle Google Visitor Experience proposera un remplacement complet, visant à offrir une expérience complète et immersive aux visiteurs.

La Google Visitor Experience devrait ouvrir ses portes le 12 octobre, offrant une « expérience Googley » à tous les visiteurs.