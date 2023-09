Google présente la gamme Pixel 8 et Pixel Watch 2 avant l'événement de lancement

Google a publié des vidéos et des images de ses prochains smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que de la Pixel Watch 2. Ces aperçus précèdent l'événement de lancement du matériel prévu le 4 octobre. Le Pixel 8 Pro, qui a déjà fait l'objet d'une fuite, est révélé dans une vidéo officielle avec une nouvelle option de couleur « porcelaine ». Le Pixel 8 standard est présenté dans une variante de couleur rose.

Les vidéos et images montrent que le Pixel 8 est sensiblement plus petit que le 8 Pro. Alors que la rumeur veut que le 8 Pro conserve la taille d'écran de 6.7 pouces de son prédécesseur, le Pixel 8 standard devrait comporter un écran plus petit de 6.17 pouces, une réduction par rapport à l'écran de 6.3 pouces du Pixel 7. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. qui préfèrent les téléphones plus compacts.

En plus des smartphones, Google a également donné un aperçu de la Pixel Watch 2. L'appareil semble avoir un design similaire à celui de son prédécesseur et comprend un bracelet en porcelaine qui correspond à l'esthétique du Pixel 8 Pro. Bien que les détails sur les nouvelles fonctionnalités de la Pixel Watch 2 n'aient pas été révélés, Google mentionne qu'elle peut être associée à un téléphone Pixel pour accéder à une assistance personnalisée, à des fonctionnalités de sécurité et à des informations sur la santé.

De plus, le teaser présente brièvement les Pixel Buds, indiquant que ces écouteurs sans fil seront également présentés lors du prochain événement.

– Emma Roth, rédactrice pour The Verge

Mise à jour le 7 septembre à 1 h 42 HE : l'article ajoutait des rumeurs sur les tailles d'affichage du Pixel 8.