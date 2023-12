Google lance le modèle d'IA révolutionnaire Gemini, la future stratégie de monétisation est incertaine

By

Les actions de Google ont grimpé de plus de 5 % suite à l'annonce de son modèle révolutionnaire d'intelligence artificielle, Gemini. La nouvelle technologie d’IA est sur le point de concurrencer les produits d’OpenAI, Microsoft et Meta, suscitant un enthousiasme considérable parmi les analystes et les investisseurs. Bien que les capacités de Gemini soient censées surpasser le GPT-3.5 d'OpenAI, il n'y a aucune mention de la façon dont il se compare au dernier modèle d'OpenAI, GPT-4 Turbo.

Les experts du secteur ont salué les progrès de Google en matière d'IA, les considérant comme une avancée significative dans le domaine technologique. Cependant, des questions demeurent quant à la stratégie de monétisation à long terme de Google pour Gemini. Bien que la société envisage d'octroyer une licence Gemini à ses clients via Google Cloud à partir de ce mois-ci, sa mise en œuvre et son intégration plus larges dans l'écosystème de produits Google doivent encore être clarifiées.

Microsoft, d'autre part, a récemment dévoilé Copilot, utilisant ChatGPT d'OpenAI dans Word, Excel et d'autres programmes Office. Cette décision devrait générer plus de 10 milliards de dollars de revenus annualisés pour Microsoft d’ici 2026. Elle sert d’exemple de la façon dont les modèles d’IA peuvent être monétisés efficacement.

Bien que Wall Street ait eu une réponse relativement discrète à l'annonce de Google, les analystes reconnaissent l'avancée technologique significative que représente Gemini. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'incertitude entourant la monétisation dans le domaine d'activité principal de Google, la recherche, qui pourrait se heurter à des réticences de la part du secteur.

Gemini est considéré comme le point culminant des progrès de Google en matière d'IA cette année. Même si les analystes estiment que l’IA jouera un rôle essentiel dans la croissance et la rentabilité futures, ils préviennent qu’il faudra du temps pour que son influence devienne significative. L'année 2024 devrait être un tournant où l'impact de Gemini sur la publicité, le comportement des consommateurs, les tendances des développeurs et les pratiques des entreprises sera plus clair.

En conclusion, le lancement par Google du modèle Gemini AI marque une étape majeure dans les capacités d'IA de l'entreprise. Si le potentiel de la technologie est prometteur, la stratégie précise de monétisation et son intégration dans la suite de produits de Google restent incertaines. Le marché reste prudemment optimiste quant à l'avenir de Google dans le domaine de l'IA, attendant avec impatience de nouveaux développements et résultats dans les années à venir.

